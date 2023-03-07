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【7-11預購】便利店連推47款精品 必搶Little Twin Stars限量版麻雀 美少女戰士系列精品家品

親子 00:00 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

便利店連推47款預購精品 有Little Twin Stars限量版麻雀。

今期7-Eleven預購加大力度搜羅各式各樣新品，一連推出共47款預購產品，包括旅行、家居及床上用品等。最受曯目之一是Little Twin Stars限量版麻雀及一系列Little Twin Stars精品包括，如20"四輪旅行箱、摺疊式購物車、同場加映，Sanrio characters可愛嬰兒造型毛公仔及《百變小櫻》、《美少女戰士》及《櫻桃小丸子》等家品。

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一系列Little Twin Stars精品包括：Little Twin Stars限量版麻雀、環保摺疊杯套裝、20"四輪旅行箱、摺疊式購物車、輕便旅行掛勾袋等等，各位Little Twin Stars粉絲千萬不要錯過。
 

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同場加映，Sanrio Baby 毛公仔系列是可手洗的毛絨公仔，方便媽媽們清潔，質料軟棉，而且毛公仔頭內附有鈴鐺，會發出嘎吱嘎吱的聲音，適合給初生寶寶玩，毛公身上配戴著圍巾，造型相當可愛。超人氣日本漫畫《百變小櫻》、《美少女戰士》及《櫻桃小丸子》家品，包括H-PLUS 與百變小櫻防疫套裝，全新系列更帶來首次百變小櫻設計的3D口罩，時尚又實用。另外，香港顧客限定的CASABLANCA 櫻桃小丸子床上用品，讓你為房間增添生氣。預購日期由2023年3月8日早上7時起至3月21日，適用於香港及澳門7-Eleven店舖。
 

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責任編輯:王明芳

 

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