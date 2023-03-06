【東南亞騙案】20多歲女失聯險被「賣豬仔」　半夜離家傳1句短訊露端倪

▲ 台灣一名20多歲妙齡女子險被「賣豬仔」。

早前接連有港人被「賣豬仔」到東南亞國家從事非法工作，引發全城關注。而除了香港之外，台灣也屢次傳出人蛇集團販賣「豬仔」的罪案，日前雲林斗南鎮一名20多歲妙齡女子離家後徹夜未歸，其母從女兒傳來的簡訊中發現端倪，急忙報警，最終警方在機場截獲該名女子，成功令她逃過淪為「豬仔」的危機。

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綜合台灣媒體報道，雲林斗南鎮一名20多歲沈姓女子周六（4日）離家後，家人發現她在凌晨時仍未回家，遂以通訊軟體聯繫女事主，卻僅得到簡單一句「OK」作回覆，女事主的媽媽察覺有異，懷疑女兒可能遭到控制，於是報警。

警方接報後，在斗南火車站發現女事主的電單車，並發現其通訊定位在桃園國際機場附近。警員通報航警局後，最終在5日上午9時10分，於機場內尋獲女事主。目前警方正進一步調查案情。

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責任編輯：羅嘉欣