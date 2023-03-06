【47人初選案】區諾軒指港島區無共識積極否決預算案　戴耀廷初稿加入統攝異議

▲ 控方證人區諾軒。（資料圖片）

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（6日）踏入第20日審訊，辯方今續盤問控方證人區諾軒。區接受盤問前主動補充「沈旭暉35+交流會」發展，指部分功能組別參選人不支持應綑綁否決財政預算案；戴耀廷在港島選區協調會議初稿中加入積極否決預算案是戴一人的共識，「去統攝呢個異議」。

代表鄭達鴻及梁國雄的資深大律師潘熙繼續盤問區諾軒，區作供前主動表示想澄清及補充證供，「想盤問前完整地講一次沈旭暉35+交流會發展」。

區稱，2020年除了戴耀廷曾提及「35+」外，沈旭暉亦曾在報章撰文提及。惟區稱概念大不同，沈只期望立會過半。區續指，沈在同年3月聚集有意參選功能組別的人定期交流，區亦有份參與，當中包括工程界黃偉信、批發及零售界張秀賢、飲食界林瑞華及進出口界林景楠。

區補充，除了林景楠在6月「突然想選新東」，上述有意參選的人在7月初曾向區提及支持「35+」，「但唔支持就否決財政預算案有一個綑綁」，區只記得林瑞華公開說過反對無差別否決預算案。

資深大律師潘熙其後引用港島的協調機制初稿提問，問及初稿中提到積極否決預算案，潘指出該點並非與會者的共識。區供稱會上有異議，對於戴為何將該點加入初稿，區稱「我會話係戴耀廷嘅共識，唔係參與者嘅共識」，區語畢庭上笑聲四起。

法官李運騰質疑，共識至少牽涉兩人，戴如何獨自達成共識。區供稱，戴在會上得知異議，「就用呢個字眼去統攝」。多方就如何翻譯統攝意見不一，最後採納法官建議譯作「accommodate」，區則改稱迎合。區續供稱，除了首次協調會議外，餘下會議沒有再觸及有關否決預算案議題，「叫唔上係共識」。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣