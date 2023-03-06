【照顧BB】早產嬰出生20天感染細菌癲癇亡　媽媽在家泵母乳忽視一件事引致

▲ 一名早產嬰出生20天感染細菌亡，原因是媽媽用的泵奶器未有消毒清潔好。（istock圖片）

BB出世身體免疫力低，尤其早產BB更要小心照顧。美國疾控中心（CDC）公布了一宗嬰兒死亡個案，一名31周早產BB出世20天，感染了「阪崎腸桿菌」，引發發燒、心跳緩慢​​、呼吸困難和癲癇，最終不幸死亡。調查發現細菌來源是嬰孩母親在家使用的泵奶器，有關用具消毒後未有徹底乾燥，在潮濕狀態仍有細菌下使用。

根據美國疾病控制及預防中心（CDC）公告，去年2月，一名男嬰由於胎位不正，加上母親妊娠毒血症逐漸惡化，需31周緊急剖腹出世。其後，早產BB送到新生兒加護病房照顧。該名男嬰留院，透過管灌食母乳，母乳亦混入補充營養的母乳添加劑（Human Milk Fortifier）。

感染阪崎腸桿菌

該男嬰原先情況穩定，但出生20天後開始出現細菌感染症狀，包括發燒、心率緩慢​​、呼吸困難和癲癇發作，雖然接受了抗生素治療，但不幸男嬰在出現症狀兩星期後，感染了「阪崎腸桿菌」死亡。

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根據CDC的報告顯示，從醫院的牛奶樣本、牛奶強化劑樣本、吸奶器或未開封的醫院奶粉中，均未檢出「阪崎腸桿菌」，在男嬰喝下的母乳、灌食管、醫院擠乳器仍沒有未驗出相關細菌，最後在家用泵乳器中驗出。相信是男嬰母親使用泵奶器的消毒清潔程序出問題，泵奶器零件在家用水槽中清洗、消毒，有時在仍然潮濕的情況下組裝及使用，潮濕狀況下，阪崎腸桿菌在滋長。

CDC警告，使用奶粉和吸奶器設備註意衛生有助於預防危險的細菌感染。阪崎氏腸桿菌這病原體最適宜在攝氏 37度至43度之間生長，可令各年齡組別的人受入侵性感染，但新生兒嬰兒，尤其是早產、體重不足2.5公斤和免疫力較弱的嬰兒的風險最高。感染阪崎氏腸桿菌曾小規模爆發，受感染的早產嬰兒較多出現菌血症，足月嬰兒則較多出現腦膜炎。

衞生署︰餵奶用具須徹底消毒

據本港衞生署，所有用以餵哺母乳或配方奶的用具，包括奶瓶、奶嘴、奶瓶蓋、奶瓶頸環，以及沖奶粉的用具均須徹底清潔和消毒。大家清潔餵奶用具前，需洗淨雙手及工作枱面，之後用熱肥皂水或清潔劑洗淨奶瓶、奶嘴和鉗子，並用奶瓶刷擦洗奶瓶和奶嘴內外，確保瓶底和難清洗的角落沒有殘留的奶垢，再用清水徹底沖洗，留意細菌易在裂縫滋生，清洗時仔細檢查，扔掉破裂的奶瓶和奶嘴。

3種清潔用具消毒方法

．煮沸消毒︰先確定用具是否可煮沸，把已清洗的奶瓶和奶嘴放進鍋內，加水至完全淹過所有餵奶及沖調奶粉的用具，確保奶瓶及奶嘴內沒有空氣；蓋好鍋蓋，將水加熱至沸騰，繼續煮沸10分鐘，然後熄火，待其自然冷卻。

．電子及微波蒸氣消毒器︰依照製造商的指示進行消毒；注意奶瓶和奶嘴口必須向下；於沖調奶粉前才拿出所需用具；若曾打開消毒器上蓋，須重複消毒程序。

．化學劑消毒︰須依照生產商的指示使用化學劑消毒，將餵奶用具放入消毒溶液中，確保奶瓶、奶嘴內沒有氣泡。並在上面加上蓋子壓住，使用具完全浸泡在消毒溶液裏至少30分鐘。

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責任編輯︰王明芳