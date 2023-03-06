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【好姐姐】巧手印傭為小一女兒自製營養飯盒　港媽感恩姐姐用心︰搞掂每日三餐

育兒經 14:28 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

有港媽分享印傭為其小一女兒自製營養飯盒。

早前有學校午膳供應商爆出食安風波，有家長改為子女預備午餐。一名港媽在社交平台分享，外傭為其就讀小一的女兒自製營養午餐，飯盒色彩繽紛，令人食慾大增。港媽感恩姐姐的用心，為一家人搞掂每日三餐。

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愛心飯盒豐富又有營

港媽Winnie近日於facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發帖，上載家中印傭為女兒預備的午餐，形容「睇見都開心」。從照片可見，Winnie分享的9個飯盒全部都很豐富，每日有飯、麵或壽司，除了澱粉質外，不少得各種肉類，而且必備蔬菜及水果。午餐有營養，顏色亦吸引，大小朋友看到都喜歡。僱主大讚︰

感恩姐姐咁用心！

Winnie分享印傭為小一女兒預備的其中9個飯盒。（受訪者提供相片）

她在留言補充，印傭中午到學校送飯給女兒，小朋友在送到後半小時食用，因此「食嘅時候仲暖」。她提及花了兩年時間調教姐姐，跟她￼磨合，平日待姐姐不錯，自言「我都成日送嘢俾佢」。

在職媽讚外傭愛錫6歲女

Winnie接受TOPick查詢時表示，印傭在她家工作了4年多，已經是第三個合約。她指姐姐平時工作尚可，僱傭關係還算可以。姐姐對她6歲的女兒很好︰

佢就特別錫阿女，平時都會教阿女英文，陪佢睇書、溫習，都會同佢畫畫、整曲奇。

Winnie指印傭特別錫其女兒，表示「阿女每日三餐都係姐姐搞掂。」（受訪者提供相片）

她是在職媽媽，平日要返工，早已放心交給姐姐煮食︰

阿女每日三餐都係姐姐搞掂，就算我哋嘅晚餐都係佢發辦。

很多網民都羨慕Winnie請到好姐姐，表示「你中獎呀」、「好有心機整，好姐姐難求」、「姐姐好勁！你哋好幸福」、「你姐姐好錫小朋友」。另有網民大讚姐姐廚藝了得，「好靚又營養均衡，小朋友見到都開胃啲」、「愛心飯盒好夠營養」、「肯花心思做到色彩繽紛」，甚至笑言「嘩，做壞規矩，你叫其他同學仔點食活力飯盒」。

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責任編輯︰駱秀玲

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