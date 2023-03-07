【BLACKPINK成員】Jisoo靠4招維持不足97磅骨感身材　金智秀出道7年月底疑首推單飛歌

▲ Jisoo靠4招維持不足97磅骨感身材。

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）日前出席巴黎時裝周，以代言人身份亮相Dior 2023秋冬時裝騷。當日以一襲紫色露肩晚裝裙亮相，配以大波浪秀髮髮型，散發高貴優雅韻味。

Jisoo甫出場搶盡全場女星焦點，吸引大傳媒包圍，連奧斯卡金像影后查理絲花朗亦打開外套護花，相當有面子。

昨日（3月5日）她在社交平台預告本月底將推出新作品，雖然未有提及詳細內容，但僅見Jisoo個人名字，網民揣測首次以單飛身份出歌。出道7年終於推出處女作，難怪粉絲大感期待！

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現年28歲、有「門面擔當」之稱的Jisoo一向對管理身材十分嚴謹，才能擁有一對筆直長腿、纖幼螞蟻腰以及牛奶之滑的白晢肌膚。身高162cm的她雖然不算高挑，但一直維持44kg（96.8磅）體重一點也不容易。

Jisoo不但是男士們心目中的女神，完美身形更讓女士們羨慕至極，絕對男女通殺！究竟這副無懈可擊的女團身材是怎樣煉成的？

Jisoo女神第1式：8杯水減肥法

勤喝水永遠是最天然的護膚產品，Jisoo經常提醒自己每隔兩小時必定補水，既能促進身體代謝，又幫助排毒和燃燒脂肪。

有台灣營養師曾教授「8杯水減肥法」，在8個固定時間喝約250毫升的水，包括起床後、早上9時、11時半、下午1時、3時半、5時半、晚上7時及9時，並提醒飲料不能含有糖份，而且腎臟病患並不適宜此減肥方法，胃潰瘍、消化不良者亦不應在飯前飯後喝水，需相隔一小時。

▲ （Instagram圖片）

Jisoo女神第2式：日吃三餐

她曾自爆自己很大食，她從來不節食餓壞肚子，而且每日吃足三餐之餘，有時更會吃宵夜，不過全都是有營養、不精製的食物。

身為水果控的Jisoo，如果不用工作，早上會以一個蘋果作早餐，而晚上減少熱量吸收，同時絕不吃澱粉，會以水果代替，而青木瓜沙律則是其中最愛吃的餐單之一，含豐富維他命A、B雜、C，以及鎂、鉀、鈣、磷等元素，健康又美味。

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Jisoo女神第3式：跳舞2、3小時

作為女團的Jisoo，曾在節目透露幾乎每天都要進行舞蹈訓練，每次最少練習2、3小時。而跳舞是很好的帶氧運動，能有效地消耗熱量。

Jisoo女神第4式：空中瑜伽

除了跳舞之外，她閒時會跟隊友Jennie一同上空中瑜珈堂。

空中瑜珈能雕塑身形，各種動作有效矯正雙腿線條、走路姿勢，好好練習更能有效改善駝背等不好的姿勢習慣，難怪Jisoo擁有黃金身形比例！

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