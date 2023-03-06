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【中年好聲音】最後12強誕生　合體齊唱《不再猶豫》

娛樂 14:15 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

《中年好聲音》12強日前合體拍《不再猶豫》MV。

TVB節目《中年好聲音》在昨晚（3月5日）播出第14集，是第五部曲次回合《譚校長金曲！爭入12強！》。

一輪激戰過後，12強名單正式出爐，分別是周吉佩、羅啟豪、龍婷、支嚳儀、曹敏寶、吳大強、梁浩銓、顏志恒、涂家堯、林鉫徫、丁文俊及李佳。

本回合奪得91分的支嚳儀獲頒MVP，至於魏嘉信、何博文及鮑聖光則被淘汰。

MV拍攝當日，曾志偉到場為一班選手打氣。

李佳實力獲校長認可

昨晚在《中年好聲音》表現最亮眼是獻唱《半夢半醒之間》的李佳，校長譚詠麟指廣東話版《半夢半醒》好多人聽過，但普通話版的《半夢半醒之間》則別有韻味，校長更即場高歌數句普通話版，表現精彩。

擅長唱普通話歌的李佳以Bling Bling戰衣上陣，出色的演出駕馭整個舞台，最終獲得89分成為昨晚一集最高分，校長大讚：「你係一個唱將，一個好唱得嘅人！」張佳添說：「你依家係從容不逼，但係振振有力。」伍仲衡則說：「你係進步得最快，你最初好多技巧，但依家聽到味道。」

李佳獲得89分成為全晚最高分。

魏嘉信爆喊感謝太太

至於最感人的洋蔥位，是本集被淘汰的魏嘉信。獲太太到場支持的魏嘉信，在台上發表感言時，不禁淚崩說：「老婆，一路都唔想你嚟睇我比賽，係因為唔想你睇到我輸，反而今日好開心，因為有你喺度，冇晉級到都唔緊要，你一直喺度支持我，解開咗我嘅心鎖。」

之後嘉信再向太太發表愛的宣言：「成個比賽係我同你一齊參加，如果冇你喺背後幫手同支持，冇可能走到呢一步，真係要好多謝我太太，我係好愛好愛好愛你。」場面感人。

魏嘉信太太感動到喊。

12強化身Rock友

《中年好聲音》12強選手日前合體拍攝《不再猶豫》MV，3分鐘足本版本將於今晚（3月6日）晚8點半翡翠台首播，「See Saw 先」社交平台亦會同步播放。

由《中年好聲音》12強合唱的《不再猶豫》，邀來評審之一、資深音樂製作人伍仲衡為歌曲重新編曲，有別於原唱Beyond的版本，歌曲前半部及後半部細緻的音樂鋪排，表現一班「好聲音」追夢的心路歷程。

伍仲衡還會為12強精心分配一人一句獨唱，以凸顯各「好聲音」的個人特色及長處。

今次MV造型十分吸睛，12強選手齊齊化身Rock仔Rock女，造型以紅、白、黑為主色Tone，再加上皮褸、鍋釘等元素，型爆十足兼Rock味勁濃。整個MV製作過程並剪輯成《中年好聲音 不再猶豫越戰越強》節目，安排於周五 （3月10日）晚上11時55分播出。

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