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【安達臣道冧天秤】勞工處完成事故調查　承建商、分判商及個別人士提出67項檢控

社會 15:37 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

秀茂坪安達臣道一個建築地盤，去年9月7日發生天秤倒塌意外，勞工處已完成調查。

意外中一部突然倒塌的塔式起重機擊中附近的數個臨時貨櫃辦公室，導致3名男性員工不治及6名男性員工受傷。

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調查結果指出，涉事的天秤是安裝在一個由三層工字鐵以電弧焊接組成的格排基座(grillage foundation)上。基座頂部連接天秤腳的工字鐵，意外後被發現與連接到第二層工字鐵的焊接位置的焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌。

經徵詢律政司意見後，勞工處已根據《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》，向相關持責者，包括有關承建商、分判商及個別人士，提出共67項檢控。

勞工處發言人指，勞工處絕不容忍違法行為，定必嚴厲執法，以保障僱員的職安健。

結構工程師倪學仁指出，勞工處公布的調查結果，簡而言之即天秤事發前焊接在鐵支架上，而事後調查發現，燒焊接口有被拉開的痕跡，是事故成因。他續指，由於政府公布的資料，未有詳細列明細節，所以難以分析那個工序出錯，按現時說法，由設計到搭建以至驗收、操作都有可能引致破壞。他認為政府應該公開報告全文，以釋除公眾疑慮。

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記者：陳梓蔚

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