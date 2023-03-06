【樂極生悲】與女友床戰前服偉哥兼飲酒　41歲男子翌日腦中風死亡

▲ 與女友床戰前服偉哥兼飲酒，41歲男子翌日腦中風死亡。

男士們注意，酒後切勿亂服偉哥，否則隨時性命不保！一名印度男子便因飲酒後服用壯陽藥偉哥，與女友人一夜激情後，先後出現頭痛、嘔吐等不適，惟送院後最終不治。驗屍報告結果更證實男子死於腦中風；死後血中酒精濃度達到0.186%，超過英國酒駕標準的2倍以上。

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根據外國傳媒報導，該名41歲男子本身患有高血壓，送院前曾與一名女性朋友相約於酒店見面，並曾在飲酒後吞下2顆50mg的壯陽藥。豈料，雙方經過一夜翻雲覆雨，男子身體卻陸續開始出現種種不適，如頭痛、嘔吐，友人見狀曾勸他求醫，不過，男子卻指過去也曾有類似症狀，因此未有理會。豈料，未幾，他的病情急速惡化，並失去意識，送院不久後，便已被宣判不治。

全印度醫學科學研究所法醫部門醫生Jay Narayan Pandit表示驗屍報告顯示男子除了腦部血管破裂出血，還發現腦部有大血塊，且死後血中酒精濃度達到0.186%，超過英國酒駕標準的2倍以上。 而男子早前所服用的偉哥，亦證實未有任何醫生處方，而他吞服的劑量更是平日建議的2倍以上。

Jay表示壯陽藥透過增加陰莖血流量來幫助患者維持勃起，酒精也會促進血液流動，估計男子死因很可能就是兩者混合使體內血管過份擴張，加上事主本身患有高血壓，令大腦血管承受壓力導致中風。

研究人員指公開這案例的目的是為提升民眾對壯陽藥的警覺，因為深感壯陽藥已經被濫用，許多沒有勃起問題的男性服藥只為追求「更好的表現」。

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責任編輯：羅嘉欣