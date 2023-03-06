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【職業規劃】與60位港大經管學生交流　陳浩濂鼓勵「多聽、多問、多試」

政治 15:44 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

陳浩濂與60名學生交流。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂，今日與香港大學60位經濟及工商管理學院的學生，分享政府為香港金融業培訓人才的計劃，以及本港金融業的發展和趨勢。

陳浩濂表示，同學十分關注本港以至環球金融的狀況和前景。他以自身經歷提醒，年輕人在規劃職涯時，必需要考慮到自己的興趣，因為要對自己的專業投入、有熱誠，才會更努力地學習和工作，並享受過程中所獲得的成就感。

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他續指，金融及財務相關的學科所涉及的範疇非常廣闊，鼓勵學生把握在學時間，探索自己感興趣的範疇，「多聽、多問、多試」，多留意財經新聞及金融業內報告，多透過舊生及不同師友計劃與金融從業員傾談請教，多透過參與實習計劃建立職場經驗，從而了解金融行業的職業發展路綫，提高自己的專業能力和價值，為未來在金融業發展做好準備。

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責任編輯：趙居逸

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