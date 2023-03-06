  • 24°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 16:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【九巴轉車站】九巴31個轉車站投入服務　推出全新轉乘優惠

社會 15:48 2023/03/06

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

九巴31個轉車站投入服務。（九巴提供）

九巴今（6日）宣布，全線31個轉車站已全面投入服務。九巴按地區為轉車站命名，加強透過手機和網上提供資訊，讓乘客利用轉乘網絡前往港九新界各區。

九巴自去年10月起，在全港多個主要地點設立全新轉車站，同時分階段翻新現有轉車站，增設更清晰標示，透過設立轉車站及增設轉乘優惠，乘客能夠有更多路線選擇。例如由啟德前往深水埗，可以選擇路線5A [啟德（啟晴邨）⇋ 尖沙咀碼頭] 或24 [啟業 – 旺角（循環線）]到九龍城轉車站，便可有3條路線轉乘，包括路線2A [樂華 ⇋ 美孚]、6D [牛頭角 ⇋ 美孚] 及98C [坑口（北）（將軍澳醫院）⇋ 美孚]，並享有第二程$4.2轉乘優惠。

最新影片推介

童學園
【童學園】蟒蛇纏頸蜥蜴放頭頂　親子接觸另類動物學尊重生命

設立轉車站亦可加強巴士路線網絡覆蓋的地區。例如美孚轉車站推出後，麗瑤邨、祖堯邨等荔景一帶的乘客往油尖旺或九龍東，可以先選乘任何一條九巴路線到美孚轉車站，再優惠轉乘路線6 [荔枝角 ⇋ 尖沙咀碼頭] 或路線40 [荃灣（麗城花園）⇋ 麗港城]。

九巴策劃及發展組經理李侃陵指，轉車站令乘客可以「叫多幾飛」，因為乘客可在轉車站同一時間等候多於一條路線前往目的地，縮短轉乘期間候車時間，更快捷方便，更可享用轉乘優惠。

此外，部分地區的乘客需求不足，若貿然為所有地區均開辦直達巴士服務，或令資源重疊，造成交通擠塞。拓展轉乘網絡則有助將不同地區出發、前往同一目的地的乘客集中在一起，令資源用得其所。如現時將軍澳各區均有接駁路線前往將軍澳隧道轉車站，將乘客集中在轉車站，輕鬆轉乘其他九巴路線前往觀塘、九龍灣商貿區、旺角、尖沙咀、紅磡以至香港島，選擇更多更方便。

九巴助理車務總監麥成邦指，路線的重疊服務範圍減少，可以更善用巴士資源，減低每部巴士因空載情況造成的浪費，為環保出一分力，並且有空間提升現有服務，可謂一舉三得。

九巴在App1933內推出轉車站頁面，列出轉乘網絡覆蓋的地點，按目的地列出途經轉車站的路線、月台編號、預計車程時間，更包含轉乘優惠、候車月台位置圖等資料。除了在九巴手機應用程式App1933內可以查閱各轉車站的路線資訊外，九巴網頁已新增「轉乘網絡」頁面，介紹九巴各個轉車站。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳穎嵛

相關文章

【廿四節氣】驚蟄害蟲細菌開始活躍 燃點艾條20分鐘有助消毒殺菌
今日 11:46
【廿四節氣】驚蟄害蟲細菌開始活躍 燃點艾條20分鐘有助消毒殺菌
【將軍澳交通】運輸署擬開辦將軍澳過海街渡　船程不超過30分鐘
今日 15:14
【將軍澳交通】運輸署擬開辦將軍澳過海街渡　船程不超過30分鐘
【職業規劃】與60位港大經管學生交流　陳浩濂鼓勵「多聽、多問、多試」
今日 15:44
【職業規劃】與60位港大經管學生交流　陳浩濂鼓勵「多聽、多問、多試」

你可能感興趣

【廿四節氣】驚蟄害蟲細菌開始活躍 燃點艾條20分鐘有助消毒殺菌
今日 11:46
【廿四節氣】驚蟄害蟲細菌開始活躍 燃點艾條20分鐘有助消毒殺菌
【將軍澳交通】運輸署擬開辦將軍澳過海街渡　船程不超過30分鐘
今日 15:14
【將軍澳交通】運輸署擬開辦將軍澳過海街渡　船程不超過30分鐘
【職業規劃】與60位港大經管學生交流　陳浩濂鼓勵「多聽、多問、多試」
今日 15:44
【職業規劃】與60位港大經管學生交流　陳浩濂鼓勵「多聽、多問、多試」
九巴 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby媽媽與女婿Chris關係如母子　五姐：緣份是很奇妙
11:16 2023/03/05
【蔡天鳳碎屍案】Abby媽媽與女婿Chris關係如母子　五姐：緣份是很奇妙
【億萬駙馬】伍富橋結婚不足一年變肥大叔　Alvin婚前曾擁鋼條身型
17:42 2023/03/05
【億萬駙馬】伍富橋結婚不足一年變肥大叔　Alvin婚前曾擁鋼條身型
【兩性關係】女友send「呢5個字」後男友猝死 法院判需賠男友家人18萬元
11:42 2023/03/05
【兩性關係】女友send「呢5個字」後男友猝死 法院判需賠男友家人18萬元