【九巴轉車站】九巴31個轉車站投入服務　推出全新轉乘優惠

▲ 九巴31個轉車站投入服務。（九巴提供）

九巴今（6日）宣布，全線31個轉車站已全面投入服務。九巴按地區為轉車站命名，加強透過手機和網上提供資訊，讓乘客利用轉乘網絡前往港九新界各區。

九巴自去年10月起，在全港多個主要地點設立全新轉車站，同時分階段翻新現有轉車站，增設更清晰標示，透過設立轉車站及增設轉乘優惠，乘客能夠有更多路線選擇。例如由啟德前往深水埗，可以選擇路線5A [啟德（啟晴邨）⇋ 尖沙咀碼頭] 或24 [啟業 – 旺角（循環線）]到九龍城轉車站，便可有3條路線轉乘，包括路線2A [樂華 ⇋ 美孚]、6D [牛頭角 ⇋ 美孚] 及98C [坑口（北）（將軍澳醫院）⇋ 美孚]，並享有第二程$4.2轉乘優惠。

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設立轉車站亦可加強巴士路線網絡覆蓋的地區。例如美孚轉車站推出後，麗瑤邨、祖堯邨等荔景一帶的乘客往油尖旺或九龍東，可以先選乘任何一條九巴路線到美孚轉車站，再優惠轉乘路線6 [荔枝角 ⇋ 尖沙咀碼頭] 或路線40 [荃灣（麗城花園）⇋ 麗港城]。

九巴策劃及發展組經理李侃陵指，轉車站令乘客可以「叫多幾飛」，因為乘客可在轉車站同一時間等候多於一條路線前往目的地，縮短轉乘期間候車時間，更快捷方便，更可享用轉乘優惠。

此外，部分地區的乘客需求不足，若貿然為所有地區均開辦直達巴士服務，或令資源重疊，造成交通擠塞。拓展轉乘網絡則有助將不同地區出發、前往同一目的地的乘客集中在一起，令資源用得其所。如現時將軍澳各區均有接駁路線前往將軍澳隧道轉車站，將乘客集中在轉車站，輕鬆轉乘其他九巴路線前往觀塘、九龍灣商貿區、旺角、尖沙咀、紅磡以至香港島，選擇更多更方便。

九巴助理車務總監麥成邦指，路線的重疊服務範圍減少，可以更善用巴士資源，減低每部巴士因空載情況造成的浪費，為環保出一分力，並且有空間提升現有服務，可謂一舉三得。

九巴在App1933內推出轉車站頁面，列出轉乘網絡覆蓋的地點，按目的地列出途經轉車站的路線、月台編號、預計車程時間，更包含轉乘優惠、候車月台位置圖等資料。除了在九巴手機應用程式App1933內可以查閱各轉車站的路線資訊外，九巴網頁已新增「轉乘網絡」頁面，介紹九巴各個轉車站。

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責任編輯：吳穎嵛