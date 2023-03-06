【MIRROR】12子本月推出首支英文團歌　演唱會事故後再攻國際市場　

▲ MIRROR將推出首支英文歌曲！

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR，將於本月17日推出首支英文團歌？

近日，有新加坡媒體稱MIRROR將於本月17日推出首支英文歌《RUMOURS》指MIRROR希望藉歌曲開拓海外市場！

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推出首支英文團歌？

新加坡媒體稱以電郵與MIRROR做了簡短訪問，當中提到推出新歌《RUMOURS》是希望讓大家看到香港藝人的可能性、海外聽眾可了解香港樂壇。

他們又指《RUMOURS》是講述在剛剛追求女生的階段，而身邊可能有各種的謠言，並期望樂迷可感受他們有別於過往的一面。

另外，他們又在咬字、情緒上下苦功，獲美國韓裔歌手兼創作人Andrew Choi一對一作指導。而MIRROR也正在計劃海外活動。

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打入國際市場

早於今年6月，姜濤飛到美國為電影進行拍攝後，曾轉飛英國，有傳此行正是為英文歌作準備，但因為出現MIRROR紅館意外事件，令整個計劃抽起。

又有指安排Anson Lo接拍台劇、MIRROR參加日本音樂祭，也是為打入國際市場，而所有計劃也因演唱會意外而未見實現。

自MIRROR 12子復工後，他們一同擔任代言人的廣告是在香港、台灣、馬來西亞、新加坡可見，似乎是為開拓國際市場踏出重大的一步！

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相隔5個月再出團歌

在MIRROR演唱會事故後，他們在去年10月推出團歌《We All Are》，描寫MIRROR如何在追夢時遇挫敗，而同時幸有一班支持者陪伴走過艱難，有憑歌寄意的意思。

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