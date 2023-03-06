【香港小姐】何依婷生日獲樂易玲到場祝賀　入行6年上位極速成力捧小花【多圖】

▲ 真係好多人好錫佢。

無綫小花何依婷（Regina ）在2月23日29歲生日，向來圈中人緣甚廣的她連日來獲得不少好友為其慶生，日前她在社交平台轉載IG Story片段，片中所見其一班好友羅天宇﹑鄭衍峰﹑陳懿德﹑應屆港姐冠軍林鈺洧和黃建東等為她舉行生日派對，當中更見高層樂易玲亦有現身為Regina慶生，足見樂小姐對Regina非常疼愛。

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一班好友為她慶生 樂小姐到祝賀

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而且，他們除了預備一紮鮮花給壽星女外，更準備了三個精緻蛋糕，如此有心思，難怪氹得Regina笑不攏嘴。

期間眾人大唱生日歌，最好笑的是當生日蛋糕推出時，鏡頭拍到Regina趕着補妝，場面搞笑。

之後一眾女士齊齊合照，站在Regina 旁邊的樂小姐搭着女方膊頭，向鏡頭飛吻，開心合照，有如此多人愛鍚Regina，認真幸福。

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盼望新劇拍攝順利 演出更多好作品

Regina接受TOPick訪問對生日派對一事，感謝一班朋友很有心：「我約了一班朋友食飯，他們很有心知道我生日，特意預備了蛋糕，又一起唱生日歌。」問到她的生日願望，Regina說：「希望嚟緊開新劇一切順利，工作上有多啲突破，又可以拍多啲好作品畀觀眾。」

港姐入行 主持到拍劇密密做

Regina參加2017年香港小姐奪亞而入行，同屆冠軍雷莊𠒇及季軍黃瑋琦卸任後已淡出娛圈，Regina卻漸受重用，由最初主要拍攝綜藝節目《安樂蝸》到《學是學非》，後來有機會拍劇及做大騷主持，逐漸上位。

在新版《十月初五的月光》更首當女主角，演「祝君好」一角，亦在劇集《星空下的仁醫》﹑《美麗戰場》擔任重要戲份，成為TVB上位小花之一。

近日她亦會參與由鍾樹佳監製的新劇《News新聞女王》，這部劇更是視后佘詩曼回巢之作，也有李施嬅﹑馬國明等好戲之人。

當中Regina更與阿佘有不少對手戲，難怪早前她受訪時直言很像「中頭獎」一樣，非常開心，足見公司給其不少機會，用心裁培她。



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