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【國家安全】李家超：夏寶龍提醒港府要有憂患意識　迎頭打擊任何破壞社會安寧行為

政治 16:03 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

李家超指，夏寶龍提醒政府要有憂患意識，國家安全風險依然存在，故要做好風險管理。（資料圖片）

特首李家超昨天下午在京獲中央港澳工作領導小組副組長、港澳辦主任夏寶龍接見。李家超透露，會見期間，他向夏寶龍匯報香港整體情況和特區政府工作，夏寶龍肯定特區政府在過去八個月的工作，予以鼓勵。

李家超引述夏寶龍表示，很高興看到政府團隊都團結起來，發揮有作為和敢於擔當的施政風格，以及見到香港社會團結起來，特別是在謀求經濟發展方面；他又高興見到特區政府和社會各界更加積極、主動融入國家發展大局，把握大灣區和一帶一路機遇，鼓勵特首和港府繼續努力，多做實事，全力推動香港經濟發展。

李家超續指，夏寶龍提醒，特區政府要有憂患意識，國家安全風險依然存在，破壞社會的力量仍潛藏在社會，夏寶龍認為，特區政府要做好風險管理，要做到盡善盡美，並做好各方面預案，他又強調，任何破壞香港社會安寧的行為，都要迎頭打擊，並追究責任，不要令其蔓延。

提到香港婦女勞工協會原定昨日舉行遊行爭取婦女權益被取消，李家超強調，任何公眾活動須守法，不可破壞公共秩序及國家安全，若有任何不守法行為必定追究責任，他認為，組織任何公眾遊行都有其法律責任，要確保公眾活動安全、有秩序，及符合法律要求。李家超指出，任何人若沒有信心和能力，或擔心做不到要求，就不應該組織這些公眾活動，因其要負上法律責任。

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記者：關景騰

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