【超市大搜查】誤用漱口水可致牙漬失味覺　必睇11款安全漱口水清單

▲ 誤用可致牙漬或暫失味覺，必睇11款安全漱口水清單。

撤銷口罩令後，不少港人摘下口罩，同時會使用漱口水預防口臭及保持口腔衞生。消委會在去年12月，曾對市面上32款漱口水的進行檢測，當中10款樣本檢測出含防蛀牙的氟化物，惟含量只有一般牙膏的15%；另外檢測出11款漱口水可能會導致牙漬，甚至可令人暫時失去味覺。

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誤用漱口水可致牙漬或暫失味覺

消委會共測試了市面上32款漱口水，其中有10款樣本標示含有可以防止蛀牙的氟化物。消委會稱，一般牙膏氟化物的含量約為1350至1500ppm，而普遍漱口水約為200ppm，換言之漱口水的氟化物含量，僅為牙膏的13%至15%。因此消委會提醒，消費者不應完全以漱口水代替牙膏，攝入氟化物。

同時消委會提到，如長時間使用含有殺菌成份「西吡氯銨」及「氯己定」的漱口水，可致牙齒表面形成漬斑，部分人士的味覺甚至會短暫受影響，需短暫停用2至3天才能恢復。而在11款含有相關成份漱口水中，10款沒有作出提示，唯一一款已標示具有氯己定的「CORSODYL」，該提示只印於標籤內頁。

11款安全漱口水推介

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漱口水刺激感與殺菌功能無關

消委會表示，單靠使用漱口水，未能完全解決口臭，以及蛀牙等帶來的口腔衛生問題。而在為漱口水進行用家實測時，消委會發現「李施德林」及日本「MONDAHMIN」刺激度最高，即使用者的「揦」和「辣」感最強。不過消委會指出，漱口水的刺激感與其殺菌效能並無直接關係，提醒消費者宜按自己的接受程度和口味來選擇漱口。

香港牙醫學會代表陳慧玲醫生表示，漱口水並不能徹底有效地滲透牙菌膜中，只是口腔護理的輔助產品，需要配合良好的清潔習慣才能達到理想的效果。她提醒，雖然一般漱口水都不會對牙齒及口腔造成不良影響，但亦不應盲目追求漱口水的殺菌效果，因為漱口水未必能夠到達口腔每一個角落。

陳醫生強調，定期約見牙醫檢查才是保持牙齒及口腔健康的最佳方法。若把假牙長時間浸於漱口水中或可能會使到假牙變形、褪色或銹蝕，建議使用牙刷配合洗潔精或專用清潔片清洗假牙。

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責任編輯：羅嘉欣