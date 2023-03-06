【除罩壓力】5招助孩子適應無罩生活  模擬情境舒緩焦慮

▲ 小孩子是獨立個體，應給予空間表達自己的感受和意願。

經歷3年戴口罩的日子，很多小朋友，甚至成人早已習慣外出時戴口罩，就如穿衣服一樣，成為生活日常。近日口罩令解除，很多小朋友一時未能適應無口罩的生活，又因為朋輩壓力，覺得自己跟其他人不同而感到不安，甚至焦慮。香港救助兒童會 (Save the Children Hong Kong) 一向重視兒童的心理健康，為協助兒童過渡這個疫後適應期，我們有以下五大建議，幫助小朋友逐漸重拾正常生活。

尊重別人意願

無論是否繼續戴口罩，我們都應該尊重他人的意願。家長、學校及服務兒童的機構應培養小朋友的同理心，教導他們諒解別人的選擇。家長可以因應孩子的年紀，用適合的方式解釋為什麼口罩令解除，以及什麼情況下需要戴口罩；耐心地與他們溝通，讓他們思考和選擇。家長亦應諒解孩子的選擇及疑慮，避免急於將自己的意願強加於孩子身上，增添他們的壓力。

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模擬情境對白

對於突然不需要戴口罩上學，小朋友或會感到不知所措，家長可以為他們設計不同的生活情境，教他們如何應對。例如讓小朋友細想在校車上、在課室、在遊樂場等不同生活場景，他是否想戴口罩? 當面對別人的目光或友伴的詢問，小朋會如何回答? 家長應先讓小朋友說出自己的想法，理解後才慢慢引導如何回應。在父母的幫助和模擬練習下，即使小朋友上學或外出時遇到類似情況，都有信心能輕鬆應對，大大減輕他們的焦慮和不安。

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給予選擇空間

家長可在小朋友的書包中放一個後備口罩，讓小朋友隨時可取出戴上或收藏在口罩套中。讓兒童有充分條件可按自己意願選擇，有助減低適應期的焦慮。香港救助兒童會總幹事司徒恩表示:

無論成人或小朋友都是獨立的個體，都應給予空間表達自己的感受和意願，小朋友的想法亦應被尊重。家長可多給一點耐性及鼓勵，陪伴孩子在成長路上的每個轉變。

聆聽孩子聲音

家長可以先傾聽小朋友所想，了解其背後的原因和疑慮。小朋友能說出他的意願，表示他認知自己的想法和感受，有自我抗逆的能力。家長可趁機幫小朋友建立自我認同，幫助他面對不同的難關，這對其心理健康有莫大裨益。

給予孩子鼓勵

成人或小朋友在不同的境況都有不同的壓力，家長不需太擔心。一般而言，戴口罩問題為小朋友帶來長期負面影響的機會很低。家長不應將這挑戰放大，也不需過度擔心。建議家長可以多觀察小朋友的反應，多點跟他們聊天，關心他們，多點給他正面鼓勵。

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示:「3年的疫情佔了香港兒童生活的一大部分，對他們的身心發展都有一定的影響。作為全球首間獨立兒童機構，我們十分重視兒童的心理健康，希望社會都以愛心與包容，協助兒童過渡這個疫後適應期。」

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