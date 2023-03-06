五堅情到台下Encore與堅果零距離互動　呂爵安即興上台演唱

台灣人氣組合五堅情首個香港演唱會《五堅情 Moon Landing 月面著陸香港演唱會》，於昨晚（3月5日）假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行尾場演出。

五位成員：陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和賴晏駒，繼續使出渾身解數，以帥氣、霸氣、感性、性感與歡樂的時刻款待堅果，而自稱是小堅果的Edan呂爵安亦有現身觀賞演唱會，隨後他更即興上台與邱鋒澤合唱，忽然意外地成為了尾場嘉賓。



保持五堅情演唱會一貫的水準，每晚總是驚喜不斷！演唱會開始不久，五堅情便已換個方式來跟台下的堅果們互動，問問題送簽名海報，幸運兒自然開心不已。

五堅情唱四大天王金曲 約定堅果們下次紅館再見

邊唱邊脫外套

接著每個人的個人演出中，小賴賴晏駒繼前晚演出後再次因為看到香港堅果揮動手機燈而哭了，真性情完全表露無遺，並邊唱邊脫掉外套的黃偉晉，唱罷時只剩下魚網背心在身上，但堅果還是一直叫他要脫掉，他忍不住也搞笑問：「你們有真的那麼飢渴嗎？」

不過他表示，希望之後能有機會上到紅館，到時候再考慮將尺度拉低一點。



接著婁峻碩登場時，他Rock爆的演出，令堅果們陷入瘋狂狀態，而他在台上亦透露，將於5月再次來港，要大家密切留意。

Edan任表演嘉賓

到換上邱鋒澤的個人表演時，他透露去年認識了香港朋友，昨晚亦有成為座上客，而他說的那位正是呂爵安（Edan）。

邱鋒澤指既然Edan在場，就邀請堅果們一起合唱《年青有為》送給Edan，自稱是香港小堅果的Edan本來還與同行的李駿傑（Jeremy）坐在台下看表演，但最後他都忍不住，自己搬櫈當樓梯，走上舞台，與鋒澤一同合唱。

事後Edan透露說：「你昨天才突然問我要不要唱一段，所以實在很即興，但我想在這裡作一個澄清，我昨天（前天）送上了花籃，牌子上寫了『爆炸舞台』，但我其實是要花店寫炸爆舞台，所以我絕對不是想要你的舞台⋯ ⋯」

邱鋒澤聽到時即說：「沒關係沒關係，其實意思都一樣，我們這兩天就是要把舞台炸起來！High翻天！」

陳零九模仿劉德華

在Edan登場過後，陳零九現身與邱鋒澤合唱經典歌曲《天黑請閉眼》，讓一眾期待這對CP登場的堅果們High爆了，不過更High的是，眾人在香港組曲中唱出四大天王的歌曲，陳零九繼續以看家本領模仿劉德華的唱腔演唱，甚至模仿華仔的笑聲，不料卻讓許多觀眾誤以為笑場了，陳零九笑著說：「我會再努力」



到Encore的部份，五堅情為堅果們帶來最大的驚喜，走到台下與大家握手合唱，他們走到後排觀眾席時，更一度讓所有堅果瘋狂尖叫起來，成為整個演唱會的高潮。

然後，五子唱《ALL DAY》及《La La La》後，演唱會也圓滿結束，五堅情也約定大家7月在馬來西亞與澳門再相聚。

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