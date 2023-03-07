春困濕氣纏身 中醫教你趕走濕氣 告別疲倦

踏入春季，回南天到，四周圍的濕氣特別重，家中的抽濕機頻頻出動，就連身體都被濕氣困擾，人人都濕氣重，變得特別疲倦，又渴睡。到底怎樣可以在回南天下找回精、氣、神？現在就由中醫學出發，教大家認識春困、對付春困，再從生活習慣及日常飲食入手，一起告別春困所帶來的濕氣與疲倦！

春困知多少



中醫古籍《黃帝內經》有云：「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮，夜臥早起，廣步於庭。」意即春天時萬物復蘇，人體亦一樣，身體機能經過寒冬後，於春天漸漸煥發。此期間，應該早睡早起，加上適量運動，就能減少春困所帶來的影響。

所謂春困，是人體未能適應春天的萬物生長節奏，體內陽氣不足，導致身體疲倦，精神渙散。加上春天天氣潮濕，沉重的濕氣有礙體內陽氣提升，令人難以保持精神。此外，港人在春天前的聖誕節、農曆新年也慣常大吃大喝，為脾胃帶來龐大的負擔，導致濕氣容易凝滯於體內。內外因素加劇，體內的濕氣難以排走，使人無法提起精神。



先攻外後安內 認清寒濕熱濕



面對回南天帶來的濕氣，最直接的方法，是在家中家中使用抽濕機，一來能為居室保持乾爽，二來也能減低濕氣帶來的不舒適感。不少抽濕機更有殺菌及淨化空氣功能，有助防止衣物受潮發霉，絕對是對抗外濕的好幫手。

至於內濕，中醫學認為除了要早睡早起，配合適量的運動，盡量放鬆心情，減少喝酒。同時亦可按摩足三里穴，三陰交穴，以達至健脾祛濕，利尿排毒之效。此外，還要分清楚自己屬於哪種濕。一般來說，春困可分為寒濕和熱濕兩種。寒濕人士多脷苔厚而帶白、怕冷、大便呈稀爛狀。至於熱濕人士則易有咽痛、帶口臭、怕熱、大便有灼熱感、眼睛乾澀、以及脷苔厚且偏黃，部分人更會有濕疹。

應對春困三大食療



位元堂註冊中醫師陳瑞麟認為濕為陰邪，濕重則會阻礙體內陽氣運氣。要化濕氣，確保主運化的脾臟健康最為重要。故要減輕春困所帶來的濕氣，最重要是健脾祛濕。服用以下三款具健脾益氣、利水祛濕功效的食療，有助減輕春困帶來的主要症狀。

【玫瑰陳皮茶】

醒脾和胃、祛濕化痰、健脾理氣、疏肝活血、行氣解鬱

材料：玫瑰1錢、陳果1塊

【黃芪健脾豬𦟌湯】

升陽舉陷、補氣健脾、利水滲濕、健脾安神

材料：黃芪4錢、茯苓3錢、白朮3錢、陳皮2片、蜜棗2粒、豬𦟌半斤

【土茯苓袪濕氣豬𦟌湯】

祛濕氣通絡、健脾利水、消除疲勞、解毒排膿、通利關節

材料：新鮮土茯苓 2兩、粉葛 2斤 、豬𦟌半斤、眉豆 6錢 、白扁豆6錢、陳皮2片、蜜棗2粒

此外，面對春困，位元堂註冊中醫師陳瑞麟亦應減少進食菇類、肥肉、生冷凍飲、啤酒等有礙脾胃運化，且帶濕的食物。另外，亦可以考慮市面上的保健產品，例如是含有熟地黃、當歸、白芍、黨參、茯苓、川芎、白朮、炙甘草等成分，具補氣養血，補脾益胃功效的產品。有助改善食慾不振、氣血不足，四肢倦怠等症狀，服用前宜向註冊中醫師查詢。希望大家也能在濕氣重的日子，告別疲倦，不再懼怕潮濕與春困。

(資訊由位元堂註冊中醫師陳瑞麟提供)