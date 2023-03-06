【行為不當】涉獲病人資料後遊說聘用申索　醫委會前委員兼律師否認行為不當

▲ 被告劉慧兒。（資料圖片）

身兼香港醫務委員會前業外委員的劉慧兒事務律師，涉於醫委會審議個案時得知病人資料後作披露，游說該病人聘請她向1名醫生提出民事索償，並要求支付約58萬元律師費。劉否認藉公職作出不當行為罪，早前於區域法院否認控罪，今（6日）移師荃灣裁判法院開審，案件本周三（8日）續。

被告劉慧兒（63歲，事務律師），被控藉公職作出不當行為罪。控罪指，被告於2017年4月1日至2018年1月23日間，身為醫委會業外委員，在執行其公職過程中或在與其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意做出不當行為。

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控方開案詞指，被告於2012年1月至2018年1月為醫委會的業外委員，她亦於方氏律師事務所工作，間中替香港社區組織協會（下稱社協）提供義務法律服務。

社協在2013年至2016年12月間向被告轉介了2名病人，以索取法律意見。兩名病人均投訴耳鼻喉專科醫生沒有解釋手術風險，及手術時施行的手法不當，令兩人患上空鼻症。

控方指病人李守義於2015年6月向醫委會投訴該醫生專業失當，兩年後首次審議，被告得知李的個人資料，被告並表示自己正代表其他病人向該醫生作民事訴訟，遂申請避席。

被告於2017年4月致電社協幹事彭鴻昌及披露個案，並由彭聯絡李，3人於同年5月在被告辦公室會面，被告聲稱是醫委會委員，並透露她曾代表他人向該醫生索償，李最終被說服及聘用被告。有關律師事務所於2019年5月向李發出約71萬元發票，當中約58萬元為被告的律師費。

案件本周三（8日）續。

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記者：梁錦麟