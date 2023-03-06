  • 23°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 17:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行為不當】涉獲病人資料後遊說聘用申索　醫委會前委員兼律師否認行為不當

社會 16:45 2023/03/06

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

被告劉慧兒。（資料圖片）

身兼香港醫務委員會前業外委員的劉慧兒事務律師，涉於醫委會審議個案時得知病人資料後作披露，游說該病人聘請她向1名醫生提出民事索償，並要求支付約58萬元律師費。劉否認藉公職作出不當行為罪，早前於區域法院否認控罪，今（6日）移師荃灣裁判法院開審，案件本周三（8日）續。

被告劉慧兒（63歲，事務律師），被控藉公職作出不當行為罪。控罪指，被告於2017年4月1日至2018年1月23日間，身為醫委會業外委員，在執行其公職過程中或在與其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意做出不當行為。

最新影片推介

童學園
【童學園】蟒蛇纏頸蜥蜴放頭頂　親子接觸另類動物學尊重生命

控方開案詞指，被告於2012年1月至2018年1月為醫委會的業外委員，她亦於方氏律師事務所工作，間中替香港社區組織協會（下稱社協）提供義務法律服務。

社協在2013年至2016年12月間向被告轉介了2名病人，以索取法律意見。兩名病人均投訴耳鼻喉專科醫生沒有解釋手術風險，及手術時施行的手法不當，令兩人患上空鼻症。

控方指病人李守義於2015年6月向醫委會投訴該醫生專業失當，兩年後首次審議，被告得知李的個人資料，被告並表示自己正代表其他病人向該醫生作民事訴訟，遂申請避席。

被告於2017年4月致電社協幹事彭鴻昌及披露個案，並由彭聯絡李，3人於同年5月在被告辦公室會面，被告聲稱是醫委會委員，並透露她曾代表他人向該醫生索償，李最終被說服及聘用被告。有關律師事務所於2019年5月向李發出約71萬元發票，當中約58萬元為被告的律師費。

案件本周三（8日）續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【蔡天鳳被殺案】涉協助罪犯潛逃　遊艇公司男職員准保釋5月再訊
今日 11:44
【蔡天鳳被殺案】涉協助罪犯潛逃　遊艇公司男職員准保釋5月再訊
【盜竊案】山頂嘉富麗苑家傭疑盜戶主名牌衫　價值約10萬元
今日 12:48
【盜竊案】山頂嘉富麗苑家傭疑盜戶主名牌衫　價值約10萬元
【47人初選案】區諾軒指港島區無共識積極否決預算案　戴耀廷初稿加入統攝異議
今日 13:55
【47人初選案】區諾軒指港島區無共識積極否決預算案　戴耀廷初稿加入統攝異議
【安達臣道冧天秤】勞工處完成事故調查　承建商、分判商及個別人士提出67項檢控
今日 15:37
【安達臣道冧天秤】勞工處完成事故調查　承建商、分判商及個別人士提出67項檢控

你可能感興趣

【蔡天鳳被殺案】涉協助罪犯潛逃　遊艇公司男職員准保釋5月再訊
今日 11:44
【蔡天鳳被殺案】涉協助罪犯潛逃　遊艇公司男職員准保釋5月再訊
【盜竊案】山頂嘉富麗苑家傭疑盜戶主名牌衫　價值約10萬元
今日 12:48
【盜竊案】山頂嘉富麗苑家傭疑盜戶主名牌衫　價值約10萬元
【47人初選案】區諾軒指港島區無共識積極否決預算案　戴耀廷初稿加入統攝異議
今日 13:55
【47人初選案】區諾軒指港島區無共識積極否決預算案　戴耀廷初稿加入統攝異議
罪案 香港醫務委員會 服務 荃灣 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【億萬駙馬】伍富橋結婚不足一年變肥大叔　Alvin婚前曾擁鋼條身型
17:42 2023/03/05
【億萬駙馬】伍富橋結婚不足一年變肥大叔　Alvin婚前曾擁鋼條身型
【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
今日 10:41
【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
【蔡天鳳碎屍案】Abby媽媽與女婿Chris關係如母子　五姐：緣份是很奇妙
11:16 2023/03/05
【蔡天鳳碎屍案】Abby媽媽與女婿Chris關係如母子　五姐：緣份是很奇妙