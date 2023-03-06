【刷單騙局】44歲女誤墮刷單騙局　損失20萬元

警方表示，今日（6日）接到44歲女子報案稱，早前回應陌生人發出的招聘信息，透過透過充當網上購物平台刷單員，於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。待與騙徒失聯後始懷疑受騙，遂報警求助。

警方稱，案中事主按照騙徒指示，前後將20萬元存入至對方8個帳戶作網購。事主與騙徒其後失去聯絡，懷疑受騙，共損失20萬元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

最新影片推介

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」，對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷，不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：解青羽