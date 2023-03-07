【冷凍胚胎】雙胞胎相差12歲胚胎成功解凍　44歲媽媽喜再誕男嬰

▲ 雙胞胎相差12歲胚胎成功解凍，44歲媽媽喜再誕男嬰。

隨著科學進步，人工受孕技術日見成熟，突破時間所限。內地有一名44歲女子，自2009年透過胚胎移植技術成功誕下麟兒，近年打算好事成雙，於是便想起13年前冷凍的胚胎。她通過醫生幫助下，其中一枚胚胎竟成功在子宮著床，最終成功誕下第2胎。兩胎雖然相隔多年，但由於屬於2009年同一批胚胎，從醫學角度來看，他們也算是雙胞胎兄弟。

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據內地傳媒報道，一名姓唐姓女子（化姓）婚後3年未孕，於是在2009年12月透過試管嬰兒技術，第一次胚胎移植便成功懷孕，並於2011年順利產子，餘下的3個胚胎則一直被冷凍在-196℃的液氮罐中。近年，她眼見當年的幼兒轉眼間已長大為一個大男孩，於是便有了再追一個孩子的想法。她繼而想起13年前冷凍的胚胎，加上「一直在每年如期繳納冷凍費用」，她於是便向醫生查詢餘下的胚胎是否還能使用。

從醫生得到肯定答覆後，唐女和丈夫便決定嘗試用當年冷凍的胚胎，為家庭再添一員。2022年5月，醫學團隊遂從-196℃的液氮罐中，取出13年前冷凍的3個胚胎，並放入到37℃的解凍液中，一步一步透過換液，將胚胎中的冷凍保護劑逐步替換，讓胚胎恢復正常活躍度。

皇天不負有心人，醫生其後檢測發現，有2枚胚胎恢復了正常活躍，遂於去年5月底，將2枚胚胎移植到唐女體內。11天後，通過血液HCG檢測唐女確定再度懷孕，透過超音波檢查，最終發現有一枚胚胎已在子宮內成功著床存活。如是者，唐女於38周孕期，再另加4天，在武漢大學人民醫院接受手術，順利生下一個健康活潑的男嬰。

醫生表示，唐女的第一胎與第二胎均是2009年同一時間取卵受精的，屬於同一批胚胎。從醫學角度來看，他們也算是雙胞胎兄弟。

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責任編輯：羅嘉欣