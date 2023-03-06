【考試殺到】考試測驗周殺到 營養師提醒家長有1類食物影響小朋友專注力

▲ 營養師Lilian提醒家長有1類食物影響小朋友專注力，更令情緒起伏不定。

下學期的考試測驗周又來了，此時最常聽到家長說自己的小朋友溫習不專心，但原來孩子情緒起伏大，學習專注力不足，是與日常飲食中吃了一樣食物有關?有營養師特別建議家長在小朋友日常飲食中要慎選食物，當中有一個溫習時常犯的錯誤更加要注意。

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升糖指數高零食

香港營養師學會認可營養師吳瀟娜(Lillian)指出很多學生可能會有溫習吃零食的習慣，以補充體力。不過，常見的零食例如小蛋糕、糖果、朱古力餅等等是簡單性碳水化合物，升糖指數較高，雖然都能夠為身體提高糖分，但升糖指數高的食物，會使血糖迅速急性後又很快地下降，不能為腦部穩定地提供營養。

血糖波動會容易造成情緒起伏不定，減低專注力，更影響學習的效率。

Lillian建議家長除了陪孩子讀書，也要精心預備營養均衡的膳食，確保有充足的營養，想孩子們吃出「腦」力，就要攝取足夠以下5類食物介紹的營養素：

Omega-3

Omega-3（奧米加3脂肪酸）為多元不飽和脂肪酸，包括了常見的DHA和EPA。有不少研究指出Omega-3對身體有很多正面幫助。Omega-3對孩子腦部發育非常重要，能有助修復大腦神經細胞，促進腦部傳遞資訊能力，更有助增強記憶力及專注力的效果。而且，Omega-3可抑制壓力荷爾蒙並增加血清素分泌，是「開心食物」的重要營養元素，可以穩定情緒，放鬆心情。深海魚如三文魚、吞拿魚、沙甸魚，亞麻籽、合桃等食物都含有豐富Omega-3。

維他命B雜

維他命B雜是一種水溶性維他命，於身體有多種功能。維他命B協助神經系統的傳道功能，幫助神經系統正常運作，保持眼睛健康及維持人體免疫系統等功能。維他命B雜更是天然抗壓劑，可以改善疲勞，有助舒緩壓力，保持身心開朗。缺乏維他命B雜會使人感到疲累、精神不振、脾氣比較差等情況。維他命B雜主要可以從魚類、肉類、雞蛋、種籽堅果類食物攝取。

鋅、鎂

鋅及鎂都是微量元素。鋅對神經系統功能上非常重要，可強化記憶，有助學習。主要可以從紅肉如豬肉、牛肉等、海鮮（蠔）、堅果類如合桃、腰果等攝取。鎂可以改善專注力不足，可以從深綠色蔬菜如菠菜、西蘭花等等、堅果類及全穀類攝取。

花青素

花青素是高效抗氧化劑，可以對抗細胞氧化，減少炎症。花青素亦有助維持眼睛健康，更有助改善短期記憶力，提高溫習效率。深紫色、紅色、黑色等食材都含有豐富花青素，例如藍莓、黑莓、紫椰菜、杞子等等。

碳水化合物

碳水化合物經身體消化後，會轉變成葡萄糖，而葡萄糖是大腦的主要能量來源。因此，足夠的葡萄糖供應有助腦部的正常運作，思考、記憶都有幫助，而碳水化合物能夠持久而穩定地為腦部提供所需糖分，是非常重要的元素。全麥麵包、糙米飯、粉麵類等等都是碳水化合物主要來源。

營養攝取和讀書溫習一樣，並不是惡補於短時間便能學有所成，身體需要長時間有充足及均衡的營養攝取，才可以有全面的健康身體發育。

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記者:許珞珩