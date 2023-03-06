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【養生之道】100歲肝臟堪比28歲健康　百歲人瑞長年靠吃1種食物養生

保健美顏 17:06 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

台灣一名百歲人瑞，長年靠吃1種食物養生。

人隨著年紀增長，身體機能也會逐漸衰退。但台灣有醫生卻分享，一位100歲的老翁前來醫院進行腹部超聲波檢查時，沒有肝纖維化、脂肪肝，肝臟完全呈「正常」狀態，甚至比28歲年輕人的肝臟更健康，紋理清晰細緻，而這全歸因於他長年的飲食習慣。

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台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘在Facebook專頁分享，最近替一位100歲的老翁進行腹部超聲波檢查，發現其肝臟呈「完全正常」的狀態，沒有脂肪肝、也沒有纖維化跡象，膽囊亦同樣正常。

而錢政弘也提供了另一張相，照片中是一名28歲年輕人的超聲波畫面，只見下方底層的肝臟因脂肪肝關係，影像變黑無法辨識。相比之下，100歲老翁的肝臟紋理清晰細緻，顯得更年輕和健康。

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錢政弘十分好奇，這名100歲老翁的飲食習慣，於是就問他有沒有愛吃的食物。老翁回應指自己不挑食，什麼都吃。早餐吃稀飯配滷肉、蔬菜或豆腐。

錢政弘繼而問他是否喜歡吃肉，老翁回應指，自己年輕時在捕魚，生活很困苦，三餐都是吃魚：「吃了好多年，老了才有機會吃肉。」他更表示，自己以前都是吃飯配腐乳、鹹菜、菜脯，30多歲胃就變差，現在已經很少吃這些食物。

老翁續指，自己習慣每晚7點就寢，半夜2點起床，生活很規律。錢政弘憶述老翁前來檢查時的場景，不僅是一人獨自前來，耳聰目明，上下檢查床時更是身手矯健，不需旁人協助，令人佩服。

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責任編輯：羅嘉欣

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