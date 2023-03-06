【鳥撞玻璃】本港去年9至12月共196隻雀鳥撞玻璃　包括極度瀕危物種

▲ （香港觀鳥會圖片）

「鳥撞玻璃 」（「鳥撞」）是全球野生雀鳥的一大殺手，香港觀鳥會監察發現，本港去年9月至12期間共發生196宗鳥撞個案，共涉及38種鳥種，其中7種於具保育級別的物種，包括屬「極度瀕危」黃胸鵐，而死亡雀鳥也達179隻。觀鳥會建議有玻璃外牆的大廈貼防鳥撞貼紙等，減低鳥撞發生的機會。

鳥撞玻璃是指雀鳥無法識別玻璃幕牆或鏡為障礙物，誤以為可以飛過，因而撞上建築物。香港觀鳥會在2022年9月1日至12月31日期間揀選5個潛在鳥撞黑點定期調查，同時引用同期「全球鳥撞地圖」資料庫的數據，發現該4個月共錄得196宗鳥撞個案，其中179隻死亡、17隻受傷，而單在11月也已有113宗個案。

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該196宗個案共涉及38種鳥種，68%屬於候鳥，並有7種屬於具保育級別的物種，如被國際自然保護聯盟列為屬「極度瀕危」黃胸鵐、國家二級保護動物的鷹鴞及藍喉歌鴝及在內地列作「近危」的矛斑蝗鶯等。而錄得最多鳥撞紀錄的鳥種則為栗頸鳳鶥、白頭鵯及栗背短腳鵯，分別有45宗、40宗及21宗。

▲ 黃胸鵐懷疑在撞玻璃後呆站在地上。（香港觀鳥會提供）

另外，調查也發現，香港18區中，共15區均錄得鳥撞個案，當中錄得較多個案的5個地區分別為沙田區，共43宗、東區，共37宗、觀塘區，共22宗、灣仔區，共17宗，以及離島區的13宗。

香港觀鳥會保育主任黃雪媚表示，11月發生多宗集體鳥撞事件，初步估計是與秋天遷徙季節有關。而調查也發現，鳥撞多發生在裝有玻璃或鏡面外牆的大樓或商埸、透明隔音屏障、透明玻璃欄杆和村屋等，她建議有關物業擁有人可在玻璃貼防鳥撞貼紙或在建築物外擺放懸掛物，而貼紙或懸掛物的間距不可以多於五厘米，要讓雀鳥以為有一個很窄、無法飛過去的罅隙，相信能減低9稱鳥撞的機會，舉例美孚港鐵站在9月至11月期間共錄30宗鳥撞個案，而港鐵於12月在站內107塊高風險玻璃貼上防鳥撞貼紙後，該月就無錄得個案。

黃雪媚亦建議政府長遠立法要求新建或翻新樓宇，在離地75呎的樓層，至少要有9成外牆使用「鳥類友善」的玻璃。同時，現時本港的鳥撞玻璃報告數量也十分有限，她呼籲市民參與該會的「全城監察鳥撞行動」，共同報告及收集數據。

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記者：黃小冰