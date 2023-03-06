廖子妤生日許願余香凝奪金像獎　Jennifer預告與丈夫行紅地毯

▲ 天下一將士與Jam Cast舉行春茗晚宴。

古天樂旗下公司天下一將士與Jam Cast日前舉行春茗晚宴，旗下一眾藝人余香凝（Jennifer）、廖子妤（Fish）、陳穎欣（Yanny）、吳嘉禧（Cheronna）、麥子樂、徐頴堃、余潔滢、李月兒、林嘉宏、劉志偉、林宜臻等均有出席，場面熱鬧。

晚宴上，工作人員特別為Jennifer、Fish送上驚喜蛋糕及乳豬，慶祝Jennifer入圍角逐金像獎女配角之餘，同時預祝3月星辰Fish生日快樂，當中Fish為生日許願時，表示最希望好友Jennifer能夠在金像獎中得獎，認真姊妹情深。

▲ 余香凝、廖子妤。

過去一年，對於Jennifer與Fish都是豐收的一年，各自有亮麗成績。

有3套電影上映的Jennifer，成功入圍角逐金馬及金像獎獎項，而Fish在去年不單勇奪金像獎最佳女配角殊榮，她主演的電影《梅艷芳》及《毒舌大狀》亦叫好叫座，難怪Fish笑言是人生顛峰期，感覺過去一年似行運。

然而二人各自忙碌，雖然見面時間相對減少，但無礙她們的姊妹情，Jennifer表示：「今年我哋係少咗傾偈，所以一約食飯，我哋由中午開始，一直傾到夜晚8、9點。」Fish就指由對方18歲認識至今，見證了大家的不同階段，感覺有趣，她笑言更希望見證大家一起老花。

Fish挑戰唱歌

談到今年的計劃，Fish表示工作已排到8月，剛完成一部舞台劇的她，期望可以多再接舞台劇，Fish表示：「雖然排舞台劇好攰，但學到好多嘢，喺能力、情緒各方面都好似急速成長；而我今年希望打破之前話唔唱歌嘅說法，接觸吓唱歌，睇吓公司畀唔畀。」

此外，Jennifer提到角逐金像獎女配角獎項的信心時稱：「做人要有信心，不過我都有睇其他入圍演員嘅演出，個個都好好，我特別喜歡王菀之，所以無論邊個得獎都係實至名歸；今年我會帶埋先生一齊行紅地毯，佢好緊張，而家已經做咗幾次facial。」

Cheronna飲酒盡興

至於Yanny與Cheronna對公司相隔3年再舉辦春茗表示心情興奮，連平時不太飲酒的Cheronna，亦飲酒同樂，受訪期間被Yanny踢爆有點微醉，二人表示見到公司人才濟濟，十分開心，亦感謝公司對她們的栽培。

▲ 陳穎欣（右）、吳嘉禧。

Cheronna今年會繼續錄歌推出更多作品，而Yanny主打拍攝工作，即將在5、6月開拍電影，她指角色非常新鮮，令她甚為期待。