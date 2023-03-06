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【霸王餐】兩名大媽壽司郎吃喝1小時 最後0元埋單究竟點做到？

休閒消費 18:11 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

香港人及台灣人都愛食壽司，2019年日本連鎖式迴轉壽司店壽司郎進駐香港以來，因店內的壽司值錢平民化又性價比高，無論在香港還是香港人氣急升。不過，台灣卻有壽司郎員工爆料指，兩位大媽可以食足1小時，最後卻「零蚊埋單」走人。

台灣有壽司郎員工最近在Facebook爆料，兩名大媽以奇招白食白坐1小時，最後埋單時是0元。

最近店內來了兩位大媽，她們入座後一直聊天，期間只點了七味粉及薑片，並配以抹茶粉沖熱水喝。就這樣，她們一直點這兩種食物，重複坐了一小時，直到她們離開時才被員工告知今天的消費是零元，可以直接離開。

事實上，壽司郎的薑片、綠茶粉都是免費提供，顧客可以任叫任食，而且不收任何茶位費用。

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雖然大媽行為可圈可點，但食肆向來「顧客至上」，對於兩位大媽的無賴行為，店員只能無奈接受。帖文發出後即引來網民熱議，有人怒轟大媽沒道德底線、貪小便宜、不要臉。也有網民建議設最低消費，來限制消費者的行為，杜絕他們只點免費食物或飲料便無限坐的行為。

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