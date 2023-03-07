【減肥大作戰】6種食物「愈食愈瘦」　營養師推介食出不易胖體質

▲ 6種食物「愈食愈瘦」，營養師推介食出不易胖體質。

減肥除了運動，還要控制飲食，而「食住瘦」更是減肥人士最嚮往的減肥方式。為此，營養師分享了6種有效幫助改善體質及能量代謝的食物，減肥時跟著吃，就能輕鬆遠離脂肪。

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營養師張宜婷近日在Facebook個人專頁「營養小桃氣-宜婷營養師」發布帖文，分享了6種有助燃脂食物：

1.咖啡

咖啡因被研究證實可促進新陳代謝，運動鍛鍊前30-60分鐘喝杯黑咖啡，既能幫助燃脂、有助於脂肪利用，甚至其中包含的抗氧化劑能夠促進健康。不過如果在咖啡中加入糖、奶精，好處就會被完全抵銷。另外，人一天的咖啡因攝取量上限為300mg，因此不宜過量攝取。

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2.藻類

海洋中的藻類都是黏黏滑滑的，這些都是水溶性膳食纖維。攝取足夠的膳食纖維除了可以幫助血糖、血脂調節以外，也能吸附飲食內的油脂，減少吸收，協助腸道蠕動，使得廢物順利排除，代謝就會更好，腸道也更健康。同時，好的菌叢生態也是不囤積脂肪體質的關鍵。

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3.鮭魚（三文魚）

三文魚雖然油脂多，但其實可以幫助燃脂。魚油中富含omega-3不飽和脂肪酸，有抗氧化、減少身體發炎、促進代謝的效用，多攝取好的油脂，更能幫助體內脂肪代謝。

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4.辣椒

辣椒內的辣椒素已被證實可以燃燒腹部脂肪。吃辣會提高新陳代謝與體溫，透過這些較刺激的植化素，能夠幫助身體的能量代謝、燃燒掉多餘脂肪。不過辣椒素畢竟比較刺激，若本身腸胃道敏感的人，就要注意切勿過量攝取，避免給腸胃造成負擔。

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5.乳酪

攝取發酵乳製品可以讓益菌容易在腸道內生長。改變腸道菌叢，減少壞菌、增加好菌，除了可以讓腸道穩定以外，也能培養出不易胖的體質，甚至可以促進身體代謝。腸道是人體的第二個大腦，若腸道不好，吃任何食物都可能會出現代謝不佳、容易囤積的後遺症。

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6.蘋果醋

無糖、無添加的醋酸可以改善身體代謝，甚至有增加胰島素敏感性的效用，幫助血糖穩定。胰島素敏感性增加了，身體自然就可以轉變成容易燃脂的狀態。但需要注意，醋亦屬於刺激性食物，食用時要注意分量與時間點，否則導致身體狀況變差就本末倒置了。

同時，營養師張宜婷也表示，任何燃脂食物都要搭配適當的飲食、運動和生活習慣，並且持之以恆的執行，才能建立燃脂體質。平時吃得正確，再搭配這些具有燃脂效用的食物，減肥就能事半功倍。

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責任編輯：羅嘉欣