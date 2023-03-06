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【理大暴動】9人認2019年油麻地參與暴動　前學民思潮發言人黃子悅主動撤保釋

社會 17:22 2023/03/06

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9人認2019年油麻地參與暴動，前學民思潮發言人黃子悅主動撤保釋。（資料圖片）

大批市民涉於2019年11月在理大外聲援校內示威者，前學民思潮發言人黃子悅等共15人被捕。案件今（6日）在區域法院開審，黃與另外8名被告承認暴動罪，另外6人則否認暴動等罪受審。黃主動撤銷保釋，須與另外2名被告還押懲教看管，法官將案件押後至明（7日）續，以待控方修訂相關案情。

9名認罪被告為翁芷茵（19歲）、周耀天（22歲）、鍾永祥（45歲）、蘇浩然（25歲）、孫嘉豪（22歲）、曾紹鵬（21歲）、黃康瑜（22歲）、黃子悅（22歲）及王汶珊（28歲），控罪指，9人於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

蘇浩然另否認於同日，在油麻地彌敦道525至543號或其附近的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即1個能發出鐳射光束的裝置。

其餘否認暴動的被告為鍾曜禧（34歲）、羅澤琛（19歲）、吳仲賢（18歲）、鄧建歡（27歲）、甄念賢（16歲）及李子聰（25歲）。

控方指，由於翁芷茵昨（5日）透過代表律師表示擬認罪，故控方需時修訂相關案情。控方又指，待蘇浩然承認案情後，將申請其所涉罪行存檔法庭，除蘇外，不反對其餘被告繼續保釋。蘇未有保釋申請，黃子悅及孫嘉豪則主動放棄擔保。法官將案件押後至明（7日）續，蘇、黃及孫還押懲教看管。

聆訊明（7日）續。

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記者：梁錦麟

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