陳柏宇認為結婚不等於約束　不婚主義者練美娟：結婚是不必要的

▲ （左起）陳柏宇、練美娟及婚姻治療師Anthony主持《婚前試行為》。

ViuTV全新真人騷《婚前試行為》在今晚（3月6日）起首播，7對有意結婚的情侶，在主持陳柏宇（Jason）、練美娟（娟姐），以及婚姻治療師Anthony的陪伴下體驗「模擬婚姻人生」。

他們體驗同住、生育、婆媳及貧苦等婚前與婚後可能遇到的問題，讓他們趁機反思：「到底我啱timing結婚未呢？」

▲ 主持分享他們對婚姻的看法。

結婚不等於約束

《婚前試行為》節目首兩集，Jason及娟姐為多對情侶進行殘酷面試，期間亦分享了不少他們各自對婚姻的看法。

Jason表示，對他而言，結婚在人生中並不是必需，當初步入婚姻亦是太太符曉薇（Leanne）的意願，不過Jason並不認為結婚就等於被約束，反而會視為一樣他為心愛的人而做的事情。

▲ 陳柏宇表示當初婚姻是太太符曉薇的意願。

不婚主義者娟姐

Jason又覺得，婚姻是個「對外的承諾」，像是取得大眾社會的認可，這對自己下一代的成長頗為重要。

至於娟姐就坦，她是個不婚主義者，認為與另一半只要關係良好的話，結婚是不必要的。談到對拍攝節目的期望，她希望可從不同情侶的身上學習，讓她能更成熟又適當地處理關係中的難題。

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