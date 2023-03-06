【慈善活動】桌球表演賽助基層家庭　陳曉東與兒童合唱團獻唱《獅子山下》

▲ 一眾來賓進行簡單而隆重的開球禮。

黃大仙青少年兒童發展基金計劃是東九龍居民委員會有限公司轄下一個慈善計劃，由萬希泉鐘錶有限公司創辦人沈慧林先生共同推動發起。目的旨在正視社會跨代貧窮問題，計劃向黃大仙區中小學童基層家庭，提供資源援助他們在學習、建立技能、培養興趣、參與不同範疇的課餘體驗活動等等。

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《桌球慈善表演賽暨黃大仙青少年兒童發展基金啟動禮》於2023年3月4日假荷里活廣場舉行，活動涵蓋音樂表演、運動體驗、文化藝術等等。活動由兒童桌球學校Master Snooker Kingdom協辦，現場提供兒童桌球教學，讓更多兒童親身接觸桌球的樂趣。

歌手陳曉東先生於活動上率領黃大仙兒童合唱團為大家獻上香港名曲《獅子山下》，並演繹了經典金曲《劃火柴》。而黃大仙青少年兒童發展基金召集人沈慧林先生、文化體育及旅遊局局長楊潤雄先生GBS, JP，以及民政及青年事務局副局長梁宏正先生BBS, JP先後向現場來賓致歡迎詞及勉勵詞。及後，一眾來賓進行簡單而隆重的開球禮，及後進行桌球慈善表演賽。傅家俊先生、楊潤雄先生、鄧家彪先生、黃智華先生、沈慧林先生、陳曉東先生、方力申先生、張小倫先生等一同參與表演賽，掀起全場高潮。

沈慧林先生表示，因青年是社會未來的棟樑，故自己一直非常關注青少年及兒童發展。他表示是次有幸聯同東九龍居民委員會為黃大仙區出一分力，實在與有榮焉，他同時感謝演藝界及運動界的朋友一呼百應，尤其陳曉東更專誠從北京返港支持。他續說：「這次活動讓兒童親身感受桌球的樂趣。接下來，亦計劃與張小倫及方力申一同籌辦劍擊及游泳體驗，為黃大仙區中小學童基層家庭，提供資源援助，讓孩子建立技能、培養興趣。」

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責任編輯︰王明芳