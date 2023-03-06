【著數優惠】一田 X JETRO 大阪食品祭開鑼　6大展場嘗大阪人氣土產+贏逼真食物模型

▲ 一田 X JETRO 大阪食品祭，由3月9日至3月22日推出。（一田提供）

由3月9日至3月22日，全線一田超市及6大特別展銷場會聯同日本貿易振興機構（JETRO Hong Kong），推出「一田 X大阪の食を探る - To Eat List」活動。6大展場會化身大阪下町風情「新世界」，齊集拉麵/大阪燒/豬肉包等人氣食店美食、必買土產手信、大阪名物料理DIY材料包及當地農產等，更設有以大阪名物美食及景點為主題的打卡場景，讓大家猶如置身大阪般。

食べ放題@通天閣︰有多間米芝蓮推介、大阪必吃排隊食店的美食坐陣，如麵屋丈六醬油拉麵、金久右衛門黑醬油拉麵、拉麵颯人味噌拉麵、空運直送的蓬萊本館冷凍燒賣套裝、大阪王將餃子等，即叮即食夠方便。

自慢の酒釀及茶屋︰精選大阪多間酒造的名酒，如大門酒造、山野酒造、能勢酒造及逾170年歷史的茶舖老店壺市製茶本舖等，喜歡芳醇甘香茗茶及酒藏的不容錯過。

天下の台所@黑門市場︰黑門市場有天下廚房之稱，滙集全日本各類旬鮮食材， 亦是遊客必去的景點之一。推介有大阪產量排名第三的水茄子、日本原產八朔柑，以及一系列味噌漬、鹽麴漬、 西京燒等水產，輕鬆嘗盡當地鮮味之源。

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人気買い物@心斎橋︰多款日本藥妝必買item，如LuLuLun面膜、Saborino早晨懶人面膜、Bifesta速效卸妝潔膚紙等；亦有日本童裝西松屋服飾，價錢划算品質高， 是家長去日本旅行必掃手信。

大阪の名物料理 DIY @Home︰集齊一系列大阪燒／章魚燒DIY材料、懶人預拌粉、低卡路里大阪燒醬等，隨時隨地 Homemade 大阪地道美食。

一田大阪美食祭更特別於5個指定展場大玩大阪名物美食Catcher遊戲，即日於該展場內單一消費淨額每滿$200，即可兌換代幣一枚，並獲得遊戲機會一次，輕鬆夾走大阪名物美食模型。

一田特別展場

地址︰觀塘apm LG層、將軍澳東港城1樓、葵芳新都會廣場 L3 層、元朗形點1期L1、西環香港商業中心地下、新蒲崗 Mikiki 地下