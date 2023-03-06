鄭欣宜推出演唱會主題曲　MV倒模石像自評身材太誇

▲ 欣宜和張文傑合拍MV。

欣宜（Joyce）將於下星期紅館演唱會同名主題曲《Believe Us》剛上架，拍攝MV當日，現場出現兩個欣宜，一個是石像Joyce，另一個是扮石像的Joyce，她們更互比高度和身材。真人版Joyce透露：「我最初見到石像它的身型同我身型有少少差別，我上圍無佢咁勁啊，所以麻煩美術組工作人員，幫個石像做了個小手術，大家都笑了好耐！」

MV講Joyce由石像變成真人，當中演變的過程，需要在她臉上塗了不同程度的特技化妝，因仿灰泥的化妝品容易變乾剝落，為保持最佳狀態，Joyce上妝後不能說話，甚至不能有任何表情，只可以用眼神跟工作人員溝通，化妝師就爭取時間，趁導演一喊停機即為她補上濕濕的灰泥，才順利完成拍攝。

▲ 化石像妝。

Joyce不用再扮石像後，硬崩崩的灰泥臉上展示燦爛笑容，與MV導演張蚊、男主角張文傑（German）和石像合照留念。

新歌《Believe Us》由藍奕邦作曲、填詞，何山合力監製，編曲是Ricky Wong，創作過程十分浪漫。Joyce說：「今次畀了個任務藍奕邦寫歌，我們摸住酒杯，傾了幾個晚上，互相分享自己對感情上諗法，希望放在歌入面，而唔想講出口。」

演唱會舉行在即，Joyce揚言目前是最享受的階段，她說：「距離踏上紅館還有兩星期，亦進入我最enjoy的階段，每日都做我最鍾意做的事，就係唱歌跳舞，非常期待上台，將三場演唱會送給我的Joystick（Joyce的歌迷暱稱）！」

▲ MV中的石像欣宜。

近年Joyce經常在MV中流淚，今次交由男主角German上陣，他連續喊了十個多小時，眼睛都變腫。有幾次導演喊停，情緒也未能平伏，蹲在地上及面壁冷靜，Joyce見狀拍拍他肩膀、擁抱和安慰他。

German不慎拍攝時手指受傷流血，但他十分輕鬆笑說：「習慣咗，我武打演員嘛！」