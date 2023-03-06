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【大學收生】都大續推彈性收生　擴展至獲資助的自資學士學位課程

社會 18:11 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

都大續推彈性收生，擴展至獲資助的自資學士學位課程。（資料圖片）

自資院校處於收生寒冬，也要加入「搶人才」行列。香港都會大學宣布，於2023/24學年將繼續採取彈性收生安排，並進一步擴展至 「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」（NMTSS）課程。 都大將酌情處理在香港中學文憑試整體成績優異，但在個別核心科目未達最低入學要求的學生。

除教育榮譽學士（幼兒教育）和護理及健康學院的課程外，彈性收生安排將擴大至所有透過大學聯招辦法（聯招）報讀2023/24學年課程的學生，當中包括「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）及 NMTSS課程。

在安排下，如考生在中文或英文其中一科的成績僅達第二級，但其他學科仍符合最低入學要求及於其中一科甲類科目考獲5*或以上成績，都大將會作特別收生考慮。 同時，考生所持的總成績仍須符合心儀報讀課程的最低錄取分數，以及把該課程放在聯招中的A組別，並通過相關面試要求。

都大學術副校長關清平表示，學生過去三年在疫情影響下持續學習，面對很多困難和挑戰，或會偶有失手，希望透過擴大計劃，讓優秀學生仍可有機會修讀心儀的學科，找到適合自己的發展方向。

都大設有多項獎學金，獎勵入學成績優異和才華出眾的新生。凡經大學聯招辦法入讀都大的學生，如在文憑試中任何甲類科目取得5*或 5**的成績，即可獲發4萬港元獎學金。大學亦提供多項豐富的聯招入學獎學金予聯招入學學生及優秀運動員，金額達12萬港元。

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責任編輯：陳麗娜

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