【影響成績】新加坡研究學生不宜8am上堂　愈早返學瞓得愈少成績愈差

▲ 有研究指出學生愈早返學，瞓得愈少，成績愈差。（《i.SWIM》劇照》

朝早起身返工返學，尤其是星期一，真是一項大挑戰！近日新加坡有研究發現，大學生早上8am上第一堂，其實對學生沒有好處，發現愈早返，學生睡得愈少，成績更是愈差。有台灣醫生亦引述及引證有關研究，自己就正是星期一第一堂課8時教書，此時學生們最容易遲到走堂，理由更是一大堆。不如讓學生睡個好覺，獲得好學習成績！

上8點課堂學習成效差

上月，新加坡大學醫學院與應用教育科技學院有研究團隊，在《Nature Human Behaviour》發表一項研究，了解一所大學的學生就上課時間與出席率、睡眠行為和學業成績之間的關聯。研究對象包括在2018到2020年337堂課共24,000位學生的出席狀況，並結合學生的成績表現，當中研究團隊更集中針對181名大學生，進行了為期6星期的跟蹤調查，了解其起床時間、上學時間及是否能夠出席早上第一堂課。

研究發現早上8點課堂對學生沒有好處，他們因上早堂而會睡得更少，睡不好影響學習上堂表現，成績亦因而愈差。

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星期一朝第一堂最易遲到

黃軒醫學博士近日亦在facebook專頁引述有關研究，如果太早上課，大學生的睡眠時間會變短，出席率也會降低，更重要的學習成績會下降。黃醫師指自己正是要在星期一早上8時給同學們上課的老師，他分享觀察和經驗，

星期一早上、第一堂課，同學們最容易遲到的！同學們給遲到或缺席的理由，一大堆︰「公車沒有等他…」、「恍神迷路了，跑到別的路線去，繞路過頭了…

同學走堂、遲到變相沒法上堂吸收知識。研究發現太早上課，學生出席率會下降10%，在早上第一堂課，同學們常常出現打瞌睡。如果學生上下午堂就會很少遲到。

愈早返學瞓得愈少

黃醫生整合了研究內容，學生8點開課的平均睡眠時間為5.9小時，遠低於非上學日6.8小時的平均睡眠時間。而學生9點堂的平均睡眠時間6.3小時、10點堂平均睡眠時間6.5小時、11點和12點堂平均睡眠時間6.9小時、14點和16點上課堂平均睡眠時間7.2小時。

黃醫生支持讓同學們睡個好覺，才能獲得更好的學習成績。研究人員發現早堂，對大學生來說可能是巨大的生活壓力，學生們很容易失眠，容易會睡過頭，也容易遲到或缺席。此外，由於太早起床，學生平均少了一個小時睡眠時間，這樣長期的睡眠不足，會損害身心，同學們的學習成績也呈現不佳。

避免迫學生8點上堂

同時，研究團隊發現主要下午課的學生，平均分數顯著高於返早上課或早上下午混合課的同學，每周有愈多8點堂，該學生平均分數也會愈差。研究結論提出應該避免強迫學生必選早上8時的課堂。

黃醫師表示教育界或校方可留意有關研究，正視太早上課睡眠愈少成績愈低，不過，他表示或可叫同學們不要熬夜上網，乖乖早點休息睡覺，這樣就不構成睡得少的問題，亦會易早起。

其實過往，有研究提出學生要有好成績，睡眠充足很重要。孩子上堂不打瞌睡，有精神和專注力聽書，到晚上有優質的深層睡眠，有助白天的訊息放入長期記憶，讀書成績自然好。

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責任編輯︰王明芳