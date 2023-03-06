【Disney+】《西遊ABC》楊紫瓊關繼威再合作　型男吳彥祖演美猴王孫悟空

▲ 《西遊ABC》

楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）橫掃各大電影頒獎禮，一口氣拿下多個獎項，更成下周一（3月13日）舉行的第95屆奧斯卡金像獎影后超級大熱。

同時，片中飾演楊紫瓊丈夫的關繼威亦很大機會奪得最佳男配角，兩位華裔演員造就演藝高峰，風頭一時無兩。

▲ 《西遊ABC》

吳彥祖演美猴王

承接風潮，二人有份演出的最新Disney+原創劇集《西遊ABC》（American Born Chinese），改編自華裔美國漫畫家楊謹倫的同名作品，除楊紫瓊、關繼威之外，有份於《奇異女俠玩救宇宙》演出的許瑋倫（Stephanie Hsu）及吳漢章（James Hong）亦有參演。

而香港觀眾熟悉的型男吳彥祖，更在劇中飾演美猴王孫悟空。另外，上年度大熱台劇《華燈初上》「子維」劉敬，亦於《西遊ABC》擔任重要角色。

▲ 《西遊ABC》

跌入《西遊記》世界

《西遊ABC》講述於美國長大的華裔男高中生王進（王班Ben Wang飾）經歷多次遷居後，來到一所只有他一名華裔學生的全新校園。

受盡欺凌的王進偏偏愛上了白人女孩Amelia（悉妮泰娜Sydney Taylor飾），令他對自身身份糾結更深。

此時，王進遇上從台灣來到美國的交換生孫維辰（劉敬飾）後，卻意外捲入現實世界與中國神話故事《西遊記》糾纏一起的奇幻經歷，更發現到原來自己身世與神話傳說人物有關。

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