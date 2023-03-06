【47人初選案】區諾軒指中聯辦發文指控後退出初選　曾約見官員商討補救措施

▲ 區諾軒今續於辯方盤問下作供。資料圖片

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（6日）踏入第20日審訊，控方證人區諾軒續接受盤問。區供稱初選是否合法非由戴說了算，區曾向戴提出底線，若有官方機構指初選犯法，便要考慮停止初選。區稱在中聯辦發文指控初選或犯法後，他決定退出初選之餘，並盡全力解散初選，區指又曾約見時任官員商討補救措施。

資深大律師潘熙引用戴耀廷在《港區國安法》生效前後有關初選的文章，指戴在2020年5月於報章撰文，稱運用《基本法》權力否決預算案合法，潘問及區當時有否質疑戴，區稱沒有，因戴是憲法專家。區指，直至2020年6月他設計初選提名表時，仍相信否決預算案合法，並相信不少人有同樣看法。

潘另引述區的無損權益口供，問及區戴是否於《港區國安法》實施後仍認為初選不犯法，區同意並稱戴在法律上的確有專業意見，「我冇辦法挑戰佢」。

區另提及，初選「合唔合法唔係佢（戴）說了算」，故在7月初私下與戴商討，並提出一條底線，即若有官方機構指初選違法，便應考慮終止初選。法官關注上述區戴的對話有否證物紀錄，區稱沒有，但其無損權益口供提及過。

區續供稱，直至7月9日戴撰文回應時任政制及內地事務局局長曾國衞時，他雖相信戴的法律專業，但於政治上「響起問號」，區解釋，因當時有親建制輿論作出指控，如果官方機構開始指控，「於我而言係政治上一個警號」。

法官質疑，區在7月9日已得知初選被指非法，為何繼續辦初選。區稱當時對法律未有正確認知，例如何謂非法手段；同時初選已如箭在弦，加上警方在初選投票前一日搜查民研，「我的確冇足夠時間冷靜思考」。

潘問及，區是否在中聯辦7月13日發聲明指初選可能犯法後作出政治決定，退出初選，區調高聲量回應「我唔單止係退出，而且盡我全力解散初選」。區續指，那時決定要停止所有初選工作，並約見曾國衞政治助理吳璟儁徵詢補救措施，區問所有組織者退出初選是否可行，吳稱只能盡量做。

區供稱其後找戴，建議退出初選和解散初選，戴稱要時間考慮，而區最終在7月15日早上宣布退出初選，趙家賢翌日亦宣布退出，其後戴亦宣布休息。區補充，主要組織者退出後，部分地方仍有工作，但再無牽頭人可處理，稱希望上述情節能為同案被告找到好的求情和從輕法落的法律基礎。

聆訊周三（8日）續。

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記者：陳曉欣