【醋娘有火】年過半百情婦與「小四」街頭扯髮混戰　7旬翁偷食弟弟女友：我是風流

▲ 小三及小四因為爭老翁在街頭扯頭髮打架。

都是男人風流惹的禍！台灣高雄市56歲欒姓女子上周五(3日)晚上與75歲姓李老翁逛街時，與一名66歲黃姓婦人發生激烈爭執，兩女更當街扯頭髮、下跪，最終要警員現身調停。原來老翁是有婦之夫，與元配結婚多年生有小孩，年輕時與黃婦發展婚外情，至今已40多年，兩人更育有2名女兒，但李翁仍不滿足，近年又與欒婦過從甚密，湊巧三人還住同一個社區，小三與小四早就互相妒忌，當日兩人狹路相逢，因爭風呷醋大打出手，老翁及後道歉並認錯︰

都是我的錯，我就是風流。

事發當日，老翁與小四路口聊天，該處正好是黃婦家對面。黃婦在露台抽煙時發現愛人與小四偷情，怒不可遏，更找女兒及女婿齊齊落樓找李翁、欒婦理論，隨後發生口角，小四頭髮被拉扯跪地尖叫，李翁只在一旁勸交。

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警員噴辣椒水控制

附近路人報警，警員獲報到場，李翁即向警員揮手求救。警員欲喝停黃婦，黃婦不肯，警員惟有拿出辣椒水再次告誡，但黃婦仍不為所動，員警惟有用辣椒水噴黃婦，並將她壓倒在地。黃婦女兒、女婿見媽媽被壓在地，一度情緒激動對員警怒吼，場面混亂，事後警員通知救護人員到場，將受傷兩婦送院，黃、欒二人因拉扯，雙方手腳、頭部挫傷，幸送院沒大礙。

雙方事後都未提告，警方認為兩人當街互毆，違反了社維法第87條的「互相鬥毆」規定，移請高雄地院簡易庭裁處，雙方將面臨最高1.8萬元(約港幣4,616元)的罰款。

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小四乃老翁弟女友

談到李翁的風流史，關係錯綜複雜。李翁早年因賣二手車、樓房致富，女友換不停。黃婦姊姊透露，當時妹妹因與李翁合作事業而在一起，直至生下小孩後，有到李翁家找元配和婆婆下跪飲新抱茶，成為「二房」，至於欒婦則原本是李翁弟弟的「女友」，她不但導致李翁弟弟和家庭失和，還鬧上法院，但同時又和李翁曖昧。

黃婦女兒則說，媽媽因爸爸不斷交女友患有嚴重憂鬱症，去年12月得知李翁和欒女開房，本想找欒婦當面講清楚，但欒婦卻不斷躲避，得知李翁近日懷疑欒婦另結新歡，想在欒婦機車裝追蹤器，媽媽想告知欒婦並進一步談判，事發當日剛好看到欒婦出現，媽媽才火遮眼衝出去理論。

老翁小四分手了事

而李翁則說，他偕「女朋友」欒婦吃海鮮，順便談地產樓房公事，被「二老婆」捉到正，雙方才互拉頭髮，他直呼只是小事一樁。李翁指與欒婦一起6年，欒婦也是被他騙來的，是他害她身敗名裂。但對於娶兩個老婆又有女友，李翁坦言︰

沒辦法，我就風流，本性就這樣，她們兩人都沒有錯，一切都是我不對。

李翁表示，欒婦想要和他分手，但他不願意，不過現在欒婦的電話已打不通了。至於家人質疑他和欒婦交往，並給予對方近百萬元，李翁則反駁說是「房產工資和分紅」，更指欒婦非為了錢和他在一起。目前，李翁為了平息事件，已決定和欒婦分手。

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責任編輯：王明芳