【奪命狂呼6】狂暴版「星期三」紐約決戰鬼面殺手　一文重溫整個系列內容

《奪命狂呼》（Scream）系列是荷里活成功驚嚇片系列之一，由1996年第一集到將上映《奪命狂呼6》（Scream VI）一共拍了6集，在上集的鬼面殺戮事件後，僥倖逃出生天的人全已離開胡士堡，各自開始新生活；豈料新一輪血腥風暴依然緊纏他們不放。

在今集，瑪莉莎巴雷拉（Melissa Barrera）演的「莎曼花」、積絲雯沙禾布朗（Jasmin Savoy Brown）演的「明迪」、美臣古汀（Mason Gooding）演的「查德」、希丹彭尼蒂亞（Hayden Panettiere）演的「可碧」、歌迪妮覺絲（Courteney Cox）演的「姬爾」再度集結，一起回歸與鬼面殺手再度交鋒。

狂暴版「星期三」

上集由頭被追殺到尾，但仍然大難不死的少女「泰拉」，繼續由人氣女星珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）擔綱。

她近期在鬼才添布頓執導的Netflix劇集《星期三》搶盡鏡，雖然她在上集《奪命狂呼》由於劇情關係，故出場戲份不多，但今集將著墨於她與另一女主角瑪莉莎巴雷拉的姊妹情，還會與上集倖存者之一美臣古汀發展曖昧關係，盡顯青春浪漫一面。

不過，重頭戲當然要數她與鬼面殺手的幾場對峙戲碼，包括在便利店躲避持槍的鬼面、高潮一幕在「奪命狂呼聖殿」激鬥鬼面，狠勁十足，猶如狂暴版「星期三」！

究竟今次「泰拉」是否可再逃出鬼面殺手魔掌，成為繼「薛妮」及「姬爾」之後的另一「長壽」女主角？

首次殺入紐約

今集是「鬼面具殺手」首次殺入紐約，劇情講莎曼花（瑪莉莎巴雷拉飾）、泰拉（珍娜奧蒂嘉飾）兩姊妹經過恐怖追殺後，決定離開胡士堡，遷往紐約。可是新鬼面殺手駭然現身，阿莎、泰拉及其他倖存者繼續受死亡威脅。

曾逃過鬼面追殺的姬爾（歌迪妮覺絲飾）及可碧（希丹彭尼蒂亞飾），連同阿莎等人於紐約認識的新朋友，一齊追查鬼面真正身份。然而來到新城市，一切舊有殺人規則將會改寫，鬼面殺手即將以更驚心、更血腥的方式，再次大開殺戒。

莎瑪拉韋榮驚喜客串

《奪命狂呼6》由2022年版《奪命狂呼》的創作班底主理：兩位導演麥貝特尼利奧平（Matt Bettinelli-Olpin）及泰勒吉列（Tyler Gillett），聯同編劇Guy Busick及 James Vanderbilt，原班人馬延續驚典，開創全新一代「奪命狂呼」系列作品。

兩位導演更找來自己成名作《爆血新婚夜》（Ready or Not）的女主角莎瑪拉韋榮，客串今集第一個慘遭鬼面殺手狂插的受害者，為本集揭開充滿驚喜的序幕。

唯一參演全6集演員

歌迪妮覺絲再度回歸《奪命狂呼》系列，令她成為唯一一位參演過全6集《奪命狂呼》的演員。其經典角色記者姬爾在《奪命狂呼6》將協助調查新一代鬼面殺手的真正身份，還有超痛超血腥的打鬥場面。

戲中，姬爾靠著寫鬼面殺手的故事及賣電影版權，可謂名利雙收，今集首次曝光她的紐約奢華豪宅，鬼面殺手還會殺入豪宅，再次挑戰歷代「死剩種」姬爾的不死之身。

到底歌迪妮覺絲會否步「杜威警長」後塵，成為另一位「被賜死」的元老角色，相信是一眾粉絲最關心的劇情發展。

懶人包極速重溫頭5集

《奪命狂呼》（1996年）

一個傳奇驚慄系列嘅誕生。《奪命狂呼》當年全球勁收1億7千3百多萬美元，一度雄踞「美國史上最賣座血腥恐怖片」之位，直到2018年先被《月光光心慌慌》（Halloween）打破紀錄！電影更開創兇手例必以「規則」(Rules)殺人的先河。其後不少恐怖片都相繼仿效。

美國加州嘅平靜小鎮內，一個戴著鬼面行兇嘅變態狂徒出現；遇害對象全部都喺年輕貌美嘅後生索女，當中包括女主角薛妮。兇手擅長利用所有驚慄電影嘅公式，大玩殺人遊戲。

若果要生存，就必須答啱關於恐怖片嘅問題；若果答錯，你條命仔凍過水！到底兇手會係邊位？係薛妮個喪妻老豆？定係佢位麻煩男友？抑或只係一位天生殺人狂嘅癲喪行為呢？

▲ 《奪命狂呼》

《奪命狂呼2》（1997年）

相隔1年，原班人馬開拍續集。《奪命2》全球總收1億7千2百多萬美元，僅以1百多萬美元之差，成為「史上最賣座血腥恐怖片」第3位。

為咗忘記第一集裡面嘅恐怖回憶，薛妮遠赴Windsor學院讀書。

但係一部名叫《奪命狂插》嘅電影上映，令佢嘅平靜生活再被打亂。

原來好事女記者姬爾將第一集發生嘅事件集結成書，並且改編成恐怖電影版本…《奪命狂插》試映時，兩名學生率先被殺，手法更加同第一集的「胡士堡命案」一模一樣。隨著越來越多學生遇害，新一代鬼面殺手會否是班裡其中一位學生，並正等待機會將薛妮殺死？

▲ 《奪命狂呼2》

《奪命狂呼3》（2000年）

話說女主角薛妮為咗忘記過去嘅可怖經歷，早已搬到北加州居住。但電影《奪命狂插3》正進行拍攝工作，並且相繼發生離奇命案，令薛妮迫不得已重返故地。

片場內，薛妮重遇電視八卦節目主持姬爾；以及佢嘅舊情人，現身兼電影技術顧問嘅杜威；同場仲有扮演他們3位嘅電影演員；以及為了一炮而紅，而壓力爆燈面臨崩潰嘅導演。

接二連三嘅兇殺案，似乎都同電影劇情有莫大關連。而經歷過「胡士堡」殺人事件嘅薛妮更慘成兇手頭號狙擊目標。到底今次鬼面殺手嘅真身係邊位？佢嘅瘋狂行為背後，又有咩動機？

▲ 《奪命狂呼3》

《奪命狂呼4》（2011年）

系列相隔11年再度開拍續集，第4集備受影迷期待，美國上畫首週即斬獲逾1800萬票房，全球累積勁收超過9700萬美元，系列總票房突破6億美元大關！

距離上次大屠殺後十年，生還者薛妮亦已經成為暢銷作家。一次返到家鄉作簽名會，重遇其他生還者－記者姬爾及警長杜威。

他們連同薛妮表妹等一班美女學生，隨即跌入新一輪恐怖狂潮當中，成為下一位死亡候選人？

當年的鬼面殺手，已經悄悄地重出江湖。「他」不但挾着全新的殺人規則，還利用社交網站等作殺人工具，來進行「升呢」版殺戮遊戲。連環兇手4度殺埋身，有邊個可以安全逃生？又有邊一個可以夠大命，成為新一代死剩種？

▲ 《奪命狂呼4》

《奪命狂呼》（2022年）

11年後，鬼面殺手重出江湖！恐怖片迷嘅永恆「驚典」，經重新包裝成第5集的戲名也直接稱為《奪命狂呼》（Scream），結果於北美一開畫即勁收3000萬，全球累積逾1億4000萬美元票房。

某夜，少女泰拉收到一通不明來歷電話，繼而俾鬼面殺手襲擊至重傷。

▲ 《奪命狂呼》

泰拉嘅家姐莎曼花於是連同男友趕返「胡士堡」，並搵找多次成功脫險前警長杜威幫手，她懷疑兇手就在泰拉一班死黨入面，更發現鬼面殺手原來想復刻原版殺人劇情。