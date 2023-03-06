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【親子好去處】全港首個室內Jumptopia樂園　3大巨型充氣城堡登陸鑽石山

親子好去處 19:29 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

全港首個室內Jumptopia樂園將於3月22日起在荷里活廣場舉行，屆時場內有3大巨型充氣城堡。（有關機構提供相片）

為迎接復活節長假期，荷里活廣場聯同新加坡大型親子遊樂中心Kiztopia帶來全港首個室內 Jumptopia樂園，於3月22日起在8,000呎的派對基地中放設3個巨型充氣城堡，當中有首次面世的「復活兔波波池」，另有6米高的HARIBO金熊生日蛋糕造型彈床城堡等，3月13日起開始發售優惠門票。

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荷里活廣場中庭將於3月22日至4月16日期間，舉行全港首個室內Jumptopia樂園「Jumptopia Easter Carnival 復活節彈跳嘉年華」，屆時場內化身成近8,000呎的躍動派對基地，小朋友必玩全球獨家的「Raby Easter Pool 復活兔波波池」，跳入七彩復活蛋感受佳節氣氛。

為慶祝HARIBO金熊橡皮糖100周年，Jumptopia特別打造6米高金熊生日蛋糕造型彈床城堡「HARIBO Goldbear's Birthday with Honey 愉快的金熊生日派對」，是首次在港現身，小朋友可於繽紛小熊糖中跳躍穿梭。而每位入場之小朋友更可免費獲贈HARIBO金熊橡皮糖迷你包一包。最後要玩埋「Bell's Chocolatier Café 巧克力咖啡廳」考驗身手，挑戰長達18米的甜點障礙賽跑道。

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荷里活廣場VIC會員在推廣期內，均可憑專屬優惠碼享有購票9折優惠，3月13至14日期間更可於 Klook優先訂票，而所有門票將於3月15日起以早鳥優惠預售，並於3月22日開始正式發售。

而3月22至24日及3月27至31日票價為$58/25分鐘、$108/50分鐘；3月25至26日及4月1至16日票價為$78/25分鐘、$138/50分鐘。每節遊戲25分鐘，每日每節入場人數有限，記得盡早購買門票及預約入場時間。

活動詳情： 

日期： 3月22日至24日、3月27日至31日
時間： 下午1時至晚上8時（每日14節; 每節25分鐘）

日期：3月25日至26日、4月1日至16日 
時間：上午10時至晚上8時（每日20節; 每節25分鐘）

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

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責任編輯︰林綺玲

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