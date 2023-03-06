  • 19°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 23:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【驚蟄2023】鵝頸橋打小人大排長龍　市民盼化解感情危機

社會 19:15 2023/03/06

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

「打小人」攤檔大排長龍。（林宇翔攝）

今日（6日）是24節氣中的「驚蟄」，正是不少市民按照傳統習俗「打小人」驅瘟神的日子。銅鑼灣鵝頸橋人頭湧湧，有市民希望透過「打小人」化解感情危機，亦有遊客希望體驗香港的傳統習俗。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

市民馬先生表示，以前都有來過「打小人」，但今日「驚蟄」正日特地來「打走」前女友的閨蜜，昐能化解感情危機。馬先生指前女友並不知道他來「打小人」，稱她的朋友在他們之間「挑撥離間」，「佢（前女友）唔知佢個friend影響緊我哋，希望打完至少可以傾返計先」。市民呂先生則指，今日第一次來「打小人」，因之前曾去「睇相」，得知今年運程不太好，希望能化解厄運。他稱今次沒有特定對象，「主要係打四方小人，防身邊有小人出現，求個心安理得。」「打小人」攤檔均大排長龍，呂先生指已經等了接近三小時仍未排到，但稱「點都要完成埋佢」。

從內地來港讀書的劉小姐特地來體驗「打小人」。她表示，她的專業與文化相關，正研究與民族活動和文化保育有關的議題，指去年因為疫情，沒有機會嘗試「打小人」，因此今日特地來體驗香港的傳統習俗。她表示沒有特定的「打小人」對象，但希望今年可以多點貴人，少點「小人」。

「打小人」攤檔負責人梁先生指，去年因疫情，所有攤檔都被封，今年疫情緩和，人流較以往多。他又指，「打小人」價格維持在50元，不會因為疫情結束和開關而加價，亦相信生意會比往年好。 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛

 

相關文章

【影響成績】新加坡研究學生不宜8am上堂　愈早返學瞓得愈少成績愈差
今日 19:38
【影響成績】新加坡研究學生不宜8am上堂　愈早返學瞓得愈少成績愈差
【大學收生】都大續推彈性收生　擴展至獲資助的自資學士學位課程
今日 18:11
【大學收生】都大續推彈性收生　擴展至獲資助的自資學士學位課程
【47人初選案】區諾軒指中聯辦發文指控後退出初選　曾約見官員商討補救措施
今日 18:54
【47人初選案】區諾軒指中聯辦發文指控後退出初選　曾約見官員商討補救措施

你可能感興趣

【影響成績】新加坡研究學生不宜8am上堂　愈早返學瞓得愈少成績愈差
今日 19:38
【影響成績】新加坡研究學生不宜8am上堂　愈早返學瞓得愈少成績愈差
【大學收生】都大續推彈性收生　擴展至獲資助的自資學士學位課程
今日 18:11
【大學收生】都大續推彈性收生　擴展至獲資助的自資學士學位課程
【47人初選案】區諾軒指中聯辦發文指控後退出初選　曾約見官員商討補救措施
今日 18:54
【47人初選案】區諾軒指中聯辦發文指控後退出初選　曾約見官員商討補救措施
疫情 文娛藝術 銅鑼灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
今日 10:41
【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
今日 11:40
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
【億萬駙馬】伍富橋結婚不足一年變肥大叔　Alvin婚前曾擁鋼條身型
17:42 2023/03/05
【億萬駙馬】伍富橋結婚不足一年變肥大叔　Alvin婚前曾擁鋼條身型