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【廉政狙擊劇透】第12集劇情預告　卓廷光怒不可遏決定活埋餘瑞忠

娛樂 08:01 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第11集劇情講到尹在詩懷孕，卓日升興奮不已，請求卓廷光保釋尹在詩出來，並批准自己與原配離婚，卓廷光卻另有籌謀。

第12集（7/3）

屠敏主動接近卓以凡要求合作洗黑錢，為搏取其信任，屠敏揭露自己的真實身份乃是洛子欣，與他相認。

卓廷光疑心重，吩咐卓以凡先查清楚屠敏的虛實。

尹在詩獲准保釋，韋繼明洩氣，不知道到底是誰准許尹在詩保釋。

卓廷光命令手下把尹在詩載到山上去，恐嚇威脅，令情緒激動的尹在詩失足墮崖，最終一屍兩命。

韋繼明接獲目擊證人舉報，把卓廷光召喚到警局盤問，但卓廷光死口不認。

卓廷光找親信Linda Li及洪柏年大律師幫自己洗脫嫌疑，Linda Li擔當時間證人，洪柏年則控告兩個目擊證人誣衊卓廷光，成功令卓廷光遭撤銷控罪。

韋繼明深感不忿，認定是卓廷光搞鬼，卻被上司曹Sir指責，韋繼明因此推斷警處有內鬼與卓廷光勾結。

卓廷光、傅天耀瞞著屠敏，直接找蔡生洽談合作洗黑錢，屠敏發難，與卓廷光的矛盾升級。

屠敏的線人餘瑞忠不慎露出馬腳，卻無論如何不肯出賣屠敏，卓廷光怒不可遏，決定活埋餘瑞忠。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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