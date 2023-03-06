  • 20°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 22:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【設備意外】保養及設備意外接連發生　醫管局成立檢討委員會調查

社會 21:16 2023/03/06

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

(資料圖片)

醫管局近月接連發生多宗設備事故，聯合醫院手術燈墜下事故發生後，屯門醫院及青山醫院亦接連出現及設施問題，其中青山醫院一間病房於去年11月底出現石屎由天花掉落事件，於近日始被揭發。

醫管局今日（6日）宣布，決定成立檢討委員會，檢視公立醫院醫療儀器及設施保養維修事宜，並會就醫管局處理有關事宜的政策方向提供意見。醫管局表示，病人及員工的安全一直是醫管局的最重要考慮，醫管局會邀請不同專業界別的人士，包括醫管局大會成員、工程及傳訊專家加入委員會，協助醫管局改善醫院處理有關事宜的政策方向。

醫管局已指示轄下各聯網及醫院於一個月內完成有關儀器及設施的初步檢查，並同時加強現行保養維修工作。檢討委員會將會就以下範疇進行檢視，並於三個月內向醫管局提交改善建議︰

1.近期數宗涉及醫院保養維修事宜的應變及整體管理工作；

2.全面檢視公立醫院向醫管局總辦事處報告有關事宜的程序及聯繫；

3.公立醫院發生有關事件後對內及對外的溝通工作。

發言人重申，醫管局一直積極及嚴肅跟進任何涉及醫院安全問題的事宜，並會加強監管承辦商的保養維修工作，確保醫院環境安全。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋

相關文章

【手術燈墜下】衛生署指3款同品牌手術燈受影響　要求供應商4周內交報告
15:11 2023/02/26
【手術燈墜下】衛生署指3款同品牌手術燈受影響　要求供應商4周內交報告
【屯門醫院】蝴蝶灣洗衣房員工不當處理化學品　屯門醫院已通知執法部門
00:19 2022/10/27
【屯門醫院】蝴蝶灣洗衣房員工不當處理化學品　屯門醫院已通知執法部門
【天花塌下】青山醫院天花冧石屎跌落病床床頭　去年11月發生醫管局延至本月始公布
16:40 2023/03/05
【天花塌下】青山醫院天花冧石屎跌落病床床頭　去年11月發生醫管局延至本月始公布

你可能感興趣

【手術燈墜下】衛生署指3款同品牌手術燈受影響　要求供應商4周內交報告
15:11 2023/02/26
【手術燈墜下】衛生署指3款同品牌手術燈受影響　要求供應商4周內交報告
【屯門醫院】蝴蝶灣洗衣房員工不當處理化學品　屯門醫院已通知執法部門
00:19 2022/10/27
【屯門醫院】蝴蝶灣洗衣房員工不當處理化學品　屯門醫院已通知執法部門
【天花塌下】青山醫院天花冧石屎跌落病床床頭　去年11月發生醫管局延至本月始公布
16:40 2023/03/05
【天花塌下】青山醫院天花冧石屎跌落病床床頭　去年11月發生醫管局延至本月始公布
青山醫院 屯門醫院 公立醫院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
今日 10:41
【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
【億萬駙馬】伍富橋結婚不足一年變肥大叔　Alvin婚前曾擁鋼條身型
17:42 2023/03/05
【億萬駙馬】伍富橋結婚不足一年變肥大叔　Alvin婚前曾擁鋼條身型
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
今日 11:40
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話