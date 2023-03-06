【設備意外】保養及設備意外接連發生　醫管局成立檢討委員會調查

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醫管局近月接連發生多宗設備事故，聯合醫院手術燈墜下事故發生後，屯門醫院及青山醫院亦接連出現及設施問題，其中青山醫院一間病房於去年11月底出現石屎由天花掉落事件，於近日始被揭發。

醫管局今日（6日）宣布，決定成立檢討委員會，檢視公立醫院醫療儀器及設施保養維修事宜，並會就醫管局處理有關事宜的政策方向提供意見。醫管局表示，病人及員工的安全一直是醫管局的最重要考慮，醫管局會邀請不同專業界別的人士，包括醫管局大會成員、工程及傳訊專家加入委員會，協助醫管局改善醫院處理有關事宜的政策方向。



醫管局已指示轄下各聯網及醫院於一個月內完成有關儀器及設施的初步檢查，並同時加強現行保養維修工作。檢討委員會將會就以下範疇進行檢視，並於三個月內向醫管局提交改善建議︰

1.近期數宗涉及醫院保養維修事宜的應變及整體管理工作； 2.全面檢視公立醫院向醫管局總辦事處報告有關事宜的程序及聯繫； 3.公立醫院發生有關事件後對內及對外的溝通工作。

發言人重申，醫管局一直積極及嚴肅跟進任何涉及醫院安全問題的事宜，並會加強監管承辦商的保養維修工作，確保醫院環境安全。

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責任編輯：陳展棋