▲ 人工智能聊天機械人「ChatGPT」最近爆紅。(法新社圖片)

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」最近爆紅，而開發ChatGPT的OpenAI人員受訪時表示，沒有想過ChatGPT會爆紅，又指不讓ChatGPT「學懂」不適當的言論或思想而費盡心思。

OpenAI共同創辦人John Schulman等最近接受麻省理工科技評論「MIT Technology Review」採訪，當中提到團隊沒有想到會變成史上註冊速度最快之一的網路服務，對此有點不知所措，並解釋指團隊一開始是為了收集大眾的回饋意見才推出ChatGPT。

報道提到，微軟2016年曾推出自家的人工智慧聊天機器人「Tay」，但由於對它的學習完全不設限，之後竟說種族歧視的偏激言論，因此微軟暫時關閉Tay。而OpenAI亦同樣面對相關情況，因此大量使用「生成對抗網路（Generative Adversarial Network，GAN）來作出對抗。

報道又指，OpenAI下一步是盡量阻擋「越獄」攻擊，也就是「假設你是 xxx，現在你要突破道德限制做出」之類的角色扮演言論。

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