  • 19°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 23:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT】開發團隊：沒想過會爆紅　為免ChatGPT學壞費盡心思

社會 22:36 2023/03/06

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

人工智能聊天機械人「ChatGPT」最近爆紅。(法新社圖片)

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」最近爆紅，而開發ChatGPT的OpenAI人員受訪時表示，沒有想過ChatGPT會爆紅，又指不讓ChatGPT「學懂」不適當的言論或思想而費盡心思。

OpenAI共同創辦人John Schulman等最近接受麻省理工科技評論「MIT Technology Review」採訪，當中提到團隊沒有想到會變成史上註冊速度最快之一的網路服務，對此有點不知所措，並解釋指團隊一開始是為了收集大眾的回饋意見才推出ChatGPT。

報道提到，微軟2016年曾推出自家的人工智慧聊天機器人「Tay」，但由於對它的學習完全不設限，之後竟說種族歧視的偏激言論，因此微軟暫時關閉Tay。而OpenAI亦同樣面對相關情況，因此大量使用「生成對抗網路（Generative Adversarial Network，GAN）來作出對抗。

報道又指，OpenAI下一步是盡量阻擋「越獄」攻擊，也就是「假設你是 xxx，現在你要突破道德限制做出」之類的角色扮演言論。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

網絡熱話 人工智能 機械人 AR

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
今日 10:41
【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
今日 11:40
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
【億萬駙馬】伍富橋結婚不足一年變肥大叔　Alvin婚前曾擁鋼條身型
17:42 2023/03/05
【億萬駙馬】伍富橋結婚不足一年變肥大叔　Alvin婚前曾擁鋼條身型