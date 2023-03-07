【郵輪復常】名勝世界壹號明日抵港　展開公海遊及高雄、澎湖遊

▲ 「名勝世界壹號」本周五將展開以香港為母港的公海遊。（名勝世界郵輪相片）

疫情後全球旅遊復甦，啟德郵輪碼頭明日（8日）亦迎接以本港為母港的國際郵輪「名勝世界壹號」抵港，本周五（10日）起展開為期一個月公海遊；到下月2日起至10月底更展開每周2個航次、往返香港及高雄的雙母港航程，3日2夜入住最平的內側客房，連港務費及服務費，每位約2,100元起。

有業界表示，長遠吸引內地及海外旅客來港參加郵輪旅程，並前後逗留香港多1、2日觀光消費，對本港才有更大經濟效益，但相信要一段時間才全面恢復。

周五起展開公海遊

「名勝世界壹號」本周五起至本月31日展開公海遊，邀請本港業界出席首航儀式；逢周三、周五及周日由本港出發，分別為3日2夜及2日1夜航次；票價視乎房型，2晚最平的內側房每位588元起，露台房每位788元起，另加港務費350元及船上服務費260元，即2晚航程由1,198元起。

4至10月往返香港及高雄

台灣早前開放本港居民自由行，「名勝世界壹號」亦將在4月2日至10月29日展開出境遊，以香港及高雄為雙母港，逢周日及周三由香港出發往返高雄，有4日3夜及3日2夜航次，而逢周五就維持3日2夜周末公海遊；4月9日起，更推出逢周日由香港出發澎湖4日3夜的航次。4至5月平日出發2晚最平內側房，每位1,299元起，另加500元港務費及300元船上服務費，即最平每位2,099元起。

中旅社自由行業務中心副總經理楊世鑫表示，已有200人報名公海遊，而往來高雄的航次亦有30多人有意參加，形容反應踴躍。

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業界：本地郵輪業復甦需時 吸海外郵輪客多留港更有效益

名勝世界郵輪執行主席林國泰早前指出，希望吸引更多「飛航+郵輪」（Fly-cruise）及「鐵路+郵輪」（Rail-cruise）旅客，順道到香港及台灣展開觀光行程，達致雙贏。

今次往高雄靠泊約大半天即啟程回港，若要吸引海外旅客專程來港玩郵輪，業界認為除了郵輪設施要夠吸引，亦要在航程停泊作出配合。楊世鑫指郵輪在港口停靠大半日予旅客登岸觀光，隨即駛走，是慣常做法。

旅議會總幹事楊淑芬就指，相信「名勝世界壹號」的公海遊及高雄航程，主要以港人為主，要吸引內地或海外客來港玩郵輪仍要時間復甦，「當然這些高消費旅客若來港留多1、2日觀光，對本港周邊旅遊，例如酒店、零售餐飲都有幫助。」

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記者：吳雋妍、陳麗娜