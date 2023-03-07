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【郵輪復常】零星郵輪來港復甦漫長　業界冀釋出本港郵輪業復常信息 

社會 00:00 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

海洋光譜號曾經以本港為母港，船上遊樂設施豐富。（資料圖片）

本港全面通關遲過鄰近地區，不少郵輪公司去年已計劃今年及後年的航程，令本港遲遲未有郵輪來港。繼今年1月皇家加勒比集團旗下銀海郵輪的「銀靈號」（Silver Spirit）來港，停泊海運碼頭，是疫情3年以來首艘郵輪抵港；事隔1個月多，啟德郵輪碼頭亦迎來疫後重啟母港航程的郵輪─「名勝世界壹號」來港。有旅遊界指出，港人疫情期間喜歡公海遊，下月更有出境遊到高雄，郵輪遊對市民有一定吸引力，亦可向國際釋出本港郵輪業復常的信息。不過，本港２個郵輪碼頭至今只有零星郵輪來港，有業界指距離完全復常仍有一大距離。

本港去年1月初爆發第5波疫情，港府再煞停「雲頂夢號」公海遊，該船在去年3月受到母公司「雲頂香港」清盤影響而告別香港。今次「名勝世界壹號」來港，將是本港相隔逾1年復辦公海遊。

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「名勝世界壹號」前身為星夢郵輪旗下的「探索夢號」，疫情期間主要在台灣環島遊；去年同樣受到「雲頂香港」清盤影響而停駛，及後轉手至名勝世界郵輪旗下，改名為「名勝世界壹號」重新出發。

中旅社自由行業務中心副總經理楊世鑫表示，再有郵輪出發，可吸引郵輪愛好者參加「頂癮」，亦利好向外國發放本港郵輪業復常的信息。

「名勝世界壹號」與早年以本港為母港的「海洋光譜號」比較，載客量和船上設施亦有不少分別。「名勝世界壹號」載客量只有1,856人，而早年以本港為母港的「海洋光譜號」最大載客量為5,622人，兩船設施亦有分別。「海洋光譜號」有360度無敵觀景台「北極星」，另有衝浪、攀石牆等刺激遊樂設施；而「名勝世界壹號」亦有羅馬泳池、VR探索館、劇院、海鮮燒烤餐廳等。

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金怡假期董事長葉慶寧指，每艘郵輪級數及特色都有不同，「海洋光譜號」有較多活動及表演，而「名勝世界壹號」有中西式SPA、歐式管家服務等，可滿足不同客人需求。

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記者：陳麗娜
 

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