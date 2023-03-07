【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失

▲ 肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物，半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失。

肝癌是本地常見癌症第5位，由於早期病徵並不明顯，因此病人發現時往往已屆中晚期。不過，台灣有一名80多歲的肝癌女病患，卻在拒絕醫院的抗癌治療後，原有一粒3.5厘米腫瘤竟奇蹟消失，並將方法與醫生分享。原來方法十分簡單，便是於早晚時段空腹飲1杯果菜汁。

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台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在《下班經濟學》頻道中分享該案例，指3年前曾有一位80多歲的婦人，因為肝炎及肝硬化問題前來求醫，豈料經檢查後，意外發現女患者肝臟有粒3.5厘米的腫瘤，並確診為肝癌。由於家屬考慮到患者本人年事已高，遂決定拒絕任何抗癌治療，並返到南部家中休養。

惟半年後婦人因為急性腸胃炎再來求醫，當時還因為嚴重肚瀉造成急性腎衰竭，錢政弘於是為她進行電腦斷層掃瞄，竟發現肝臟腫瘤離奇縮小為1.8厘米的大小。他於是再問女病患有關細節，對方卻指半年前回家後，依然從未接受任何中西醫療程，只是聽從鄰居的教導，將地瓜葉燙熟後，加上1/4顆洋蔥及1/4的蘋果，打成果菜汁，每天早晚空腹喝。家人亦懷疑婦人飲得太多，才會引發腸胃炎，不過，卻因此因禍得福，得知腫瘤縮小了。

錢政弘則補充指婦人其實已經有腎衰竭等嚴重副作用，於是當下便建議她暫停飲用，如是者過了幾個月婦人再來覆診時，腫瘤竟完全消失，至今都沒有復發。

錢政弘表示該個案確實十分神奇，不過他強調，若大家有想要嘗試這樣的蔬果療法，應先尋求醫生、營養師等專家的意見，了解自身體質是否合適，以免適得其反。

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責任編輯：羅嘉欣