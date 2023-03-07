【媽寶員工】同事OT阿媽致電公司問「我個仔收得工未？」　打工仔憂新人無法過試用期

▲ 有打工仔分享，一名新同事的媽媽致電公司問「個仔收得工未？」。

有僱員為了趕工作，放工後還要加班OT。近日有打工仔在網上討論區分享，一名新同事的媽媽致電公司問「個仔收得工未？」，他擔心這位媽媽的舉動激怒上司，能否過試用期也成問題。

母追問兒子幾時收工

該名打工仔上周五（3日）於「香港討論區」，以「同事阿媽打去公司問佢個仔收得工未？」為題發帖，表示公司有一位年輕的新同事加入，對方剛畢業，適逢公司最近很忙，全部同事幾乎都要OT。他講述近日發生的事件︰

嗰位新同事阿媽就打咗公司電話，問佢個仔幾時收工，仲喺度鬧咩公司要佢個仔OT ，O咁耐唔俾佢收工……

最後出動老細接聽新同事媽媽的電話，他指「老細聽完之後就叫個同事快啲收工番屋企，唔使佢OT。」不過，打工仔見老細聽完電話後心情不好，擔心會否影響新同事過試用期。他又覺得︰

其實而家OT都好正常，如果家長打個電話嚟嘈下就可以唔使OT嘅話，我都想叫我阿媽打下電話。

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網民︰仲讀緊小學咩

不少網民批評新同事媽媽的行為，表示「怪獸家長」、「怪獸父母唔知世間疾苦」。另有人認為新同事任由媽媽致電公司也有問題，「仲讀緊小學咩」、「你個同事係咪媽寶嚟」。有網民稱，可能媽媽緊張兒子，擔心他不是OT，而是「去唔應該去嘅地方，或誤交損友」。

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此外，其中一位網民分享，之前公司有一名男同事工作表現差，每晚都要OT。他指有一日同事的老婆來電，問老細「佢老公係咪成日OT，點解俾咁多嘢佢老公做。」

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責任編輯︰王明芳