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【簡單婚禮】辦簡單婚禮開銷僅2000元 新娘：不必欠債不必炫耀

親子 11:20 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

辦婚禮有人喜歡豪華，有人喜歡簡單或旅行結婚，馬來西亞吉隆坡一對新人，在不加重雙方婚後負擔，且滿足雙方家人的宗教禮俗，以少於1000令吉（約1761港元）舉辦他們婚禮，新娘直言，不必欠債不必炫耀。

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【童學園】蟒蛇纏頸蜥蜴放頭頂　親子接觸另類動物學尊重生命

綜合外媒報道，剛於周日完婚的新娘諾阿斯金直言，婚後生活更重要，她和丈夫有共識，大家都只想舉辦一個簡單的儀式，不想浪費太多錢在婚禮，她稱，在宗教處舉行婚禮，嫁妝、宗教師和見證人費用僅380令吉（約666元），自己做的指甲花費55令吉，男房提供食物，所以包括戒指在内，不足1000令吉。

新娘稱，自己是9兄弟姐妹最大那位，深明賺錢不易，故決定以簡單方式完婚，她和丈夫更注重婚後生活，存錢不容易，而且我們各自有家人要照顧。對於身邊人看法，她坦言沒有顧慮太多別人看法，而是專注自己，同時沒有背棄習俗和父母：

我不需要為別人著想，重要的是我和另一半，這對我們來說已足夠，不必到處欠債，也沒有必要向其他人炫耀。

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責任編輯︰王明芳

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