  • 21°C
香港時間 : 2023307日 (週二) 11:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【緋聞情侶】郭柏妍丁子朗齊齊睇騷避同框合照　丁丁頸上飾物疑似Rosita親手整

娛樂 10:32 2023/03/07

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

真係好朋友咁簡單？

無綫新晉小生丁子朗及小花郭柏妍（Rosita）因拍攝劇集《下流上車族》演情侶而傳出緋聞，除了早前齊齊出席前港姐鄺美璇婚禮，以「情侶檔」孖住做司儀。

加上早前在《東張西望》中，一眾《下流上車族》演員於「魔鬼教練」關曜儁下操肌，當中郭柏妍坐於丁子朗身上做situp，變相擺出「愛的抱抱」的姿勢，兩個甜蜜舉動，令緋聞疑幻似真，近日他們齊齊睇騷，更特意不上載同框照，似乎二人「有啲野」。

【奪命提示】郭柏妍聞緋聞展露尷尬笑容　丁子朗認將送情人節禮物給對方

最新影片推介：連詩雅專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】連詩雅揭與陳家樂相處甜蜜事　Shiga：給我一生的承諾是件很感動的事

Rosita與丁子朗齊齊睇騷  男方戴疑似女方弄的飾物

因應疫情停辦3年的Clockenflap，終於重臨中環海濱，吸引不少圈中藝人前往欣賞，當中除了聽音樂外，還有不少攤位，Rosita亦在社交網分享到Clockenflap的片段，片中所見Rosita在整小手工，很用心弄一條羽毛頸飾。

無獨有偶，丁丁同樣上載身在Clockenflap的片段，見他很興奮地聽歌，而有眼利的網民更發現丁丁頸上掛的羽毛頸飾，並正正是Rosita的製作的飾物。

而鄧卓殷與男友郭子豪亦有一同睇騷，Rosita也有與鄧卓殷拍照留念，但從她與丁丁分享的片段二人完全沒有同框，未知是否特意避開合照呢？

    點擊圖片放大
    +10
    +9

在《奪命提示》再演情侶  感情增進

二人在近日拍攝的劇集《奪命提示》再演情侶，早前他們齊齊接受TOPick訪問，女方顯得不及平日般自在，被問到有關緋聞時更多次支吾以對，表現尷尬。

談到二人再度合作，感情可有增進時，郭柏妍亦承認默契倍增，而丁子朗大方直認：「絕對係啦，當然對一個人時間長咗，認識一定深啲，日對夜對見得多啲，所以係會認識咗嘅。」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【緋聞情侶】郭柏妍丁子朗疑戲假情真　甜蜜做仰臥起坐互相緊抱【有片】
11:32 2023/01/25
【緋聞情侶】郭柏妍丁子朗疑戲假情真　甜蜜做仰臥起坐互相緊抱【有片】
【緋聞情侶】丁子朗郭柏妍戀情疑幻似真　以同一理由回應緋聞勁有默契
12:09 2023/01/27
【緋聞情侶】丁子朗郭柏妍戀情疑幻似真　以同一理由回應緋聞勁有默契
【奪命提示】郭柏妍聞緋聞展露尷尬笑容　丁子朗認將送情人節禮物給對方
19:21 2023/02/02
【奪命提示】郭柏妍聞緋聞展露尷尬笑容　丁子朗認將送情人節禮物給對方

你可能感興趣

【緋聞情侶】郭柏妍丁子朗疑戲假情真　甜蜜做仰臥起坐互相緊抱【有片】
11:32 2023/01/25
【緋聞情侶】郭柏妍丁子朗疑戲假情真　甜蜜做仰臥起坐互相緊抱【有片】
【緋聞情侶】丁子朗郭柏妍戀情疑幻似真　以同一理由回應緋聞勁有默契
12:09 2023/01/27
【緋聞情侶】丁子朗郭柏妍戀情疑幻似真　以同一理由回應緋聞勁有默契
【奪命提示】郭柏妍聞緋聞展露尷尬笑容　丁子朗認將送情人節禮物給對方
19:21 2023/02/02
【奪命提示】郭柏妍聞緋聞展露尷尬笑容　丁子朗認將送情人節禮物給對方
丁子朗 郭柏妍 娛樂人物職業 娛樂行業 香港小姐 TVB 緋聞

最高瀏覽

【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
10:41 2023/03/06
【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
11:40 2023/03/06
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
14:19 2023/03/06
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家