【緋聞情侶】郭柏妍丁子朗齊齊睇騷避同框合照　丁丁頸上飾物疑似Rosita親手整

▲ 真係好朋友咁簡單？

無綫新晉小生丁子朗及小花郭柏妍（Rosita）因拍攝劇集《下流上車族》演情侶而傳出緋聞，除了早前齊齊出席前港姐鄺美璇婚禮，以「情侶檔」孖住做司儀。

加上早前在《東張西望》中，一眾《下流上車族》演員於「魔鬼教練」關曜儁下操肌，當中郭柏妍坐於丁子朗身上做situp，變相擺出「愛的抱抱」的姿勢，兩個甜蜜舉動，令緋聞疑幻似真，近日他們齊齊睇騷，更特意不上載同框照，似乎二人「有啲野」。

【奪命提示】郭柏妍聞緋聞展露尷尬笑容 丁子朗認將送情人節禮物給對方

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Rosita與丁子朗齊齊睇騷 男方戴疑似女方弄的飾物

因應疫情停辦3年的Clockenflap，終於重臨中環海濱，吸引不少圈中藝人前往欣賞，當中除了聽音樂外，還有不少攤位，Rosita亦在社交網分享到Clockenflap的片段，片中所見Rosita在整小手工，很用心弄一條羽毛頸飾。

無獨有偶，丁丁同樣上載身在Clockenflap的片段，見他很興奮地聽歌，而有眼利的網民更發現丁丁頸上掛的羽毛頸飾，並正正是Rosita的製作的飾物。

而鄧卓殷與男友郭子豪亦有一同睇騷，Rosita也有與鄧卓殷拍照留念，但從她與丁丁分享的片段二人完全沒有同框，未知是否特意避開合照呢？

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在《奪命提示》再演情侶 感情增進

二人在近日拍攝的劇集《奪命提示》再演情侶，早前他們齊齊接受TOPick訪問，女方顯得不及平日般自在，被問到有關緋聞時更多次支吾以對，表現尷尬。

談到二人再度合作，感情可有增進時，郭柏妍亦承認默契倍增，而丁子朗大方直認：「絕對係啦，當然對一個人時間長咗，認識一定深啲，日對夜對見得多啲，所以係會認識咗嘅。」

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