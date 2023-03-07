【無心插柳】苦讀考研究所落榜　女兒慘輸96分陪考父母高分取錄

▲ 陪考父母順利考上研究所，女兒慘輸96分落榜未能考上。

無心插柳柳成蔭，內地一位24歲的陳姓女子，早前積極準備研究所考試，父母因看到女兒為考試而壓力爆煲，於是提議一家人一起報名考試，安慰女兒之餘，更可陪伴女兒溫習及考試。豈料，成績正式出爐，父母以高分順利考取研究所，女兒卻得300分的成績落榜，女兒自嘲：「現在是我要去工作，供我爸媽念研究所嗎？」

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據內地媒體報道，該名24歲陳姓女子在準備考研究所期間，因讀書積累過多壓力，多次向父母抱怨宣洩，兩老非常心痛，他們為了鼓勵女兒，同時也讓女兒有「陪伴」的感覺，於是提議「一起考研究所」，一同經歷讀書的苦痛。

全家人從去年開始一同準備考試，每天都在家裡挑燈夜讀。

豈料，考試結果出爐，父親以386分順利考上重慶大學法學院研究所，母親則以396分考取重慶大學教育學院研究所，而陳女只考到300分未能被華南師院取錄。陳女的父親還安慰女兒「看開點」。

對此，陳女非常無奈，更自嘲「現在是我要去工作，供我爸媽念研究所嗎？」不過陳女也解釋，父母是讀書材料，自幼的成績都十分好，

我的父母都是重慶大學的高材生，但自己似乎沒有遺傳到父母很會念書的基因，自幼成績就十分普通。

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責任編輯︰王明芳